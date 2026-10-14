При распределении соцподдержки будут учитываться доходы и расходы — глава Минтруда

Экономика

С 1 января 2027 года в Казахстане планируется изменить порядок назначения отдельных мер социальной поддержки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Курултая министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев, отвечая на вопрос депутата Натальи Рамазановой о механизме формирования Цифровой карты семьи, подчеркнул, что принадлежность к категории (А, В, С, D, E) будет определяться по совокупности данных о всей семье и домохозяйстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Здесь не учитывается только один какой-то признак, например, заработная плата или имущество. Цифровая карта семьи собирает сведения из государственных баз данных о домохозяйстве по 8 основным направлениям, где более 50 пунктов: занятость, доходы, движимое и недвижимое имущество, закредитованность, образование и т. д. На основании общей картины материального и социального положения домохозяйства система определяет категорию для домохозяйства», — пояснил Аскарбек Ертаев.

С 1 января 2027 года в Казахстане планируется изменить порядок назначения отдельных мер социальной поддержки: при определении права на выплаты будут учитывать уровень благосостояния семьи. Семьи категорий «А» и «Б» – с высоким и состоятельным уровнем благополучия – не могут на них претендовать.

При этом, подчеркнул министр, будут учитываться как доходы, так и расходы. С 1 января 2027 года банки второго уровня с согласия самого получателя и членов семьи будут представлять данные по банковским счетам и депозитам.

Система, по его словам, будет оперативно реагировать на изменение благосостояния домохозяйства.

«Интеграция с 30 базами данных обновляется на ежедневной основе, а категория определяется ежемесячно. К примеру, если в октябре семья была в категории “Б” и в силу определенных рисков в декабре перешла в “С”, то данному домохозяйству сразу, проактивно назначаются меры государственной поддержки», — заключил Аскарбек Ертаев.

#доходы #расходы #соцподдержка

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