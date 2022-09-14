При сформированном запасе нефтепродуктов импортируем дизтопливо – депутат Конуров

Депутат Мажилиса, глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров обращает внимание на вопросы создания резервов нефтепродуктов, осуществления импорта дизельного топлива российского производства. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Мажилисмен напомнил, что в феврале 2022 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций министр энергетики сообщил о формировании запасов нефтепродуктов для предотвращения дефицита топлива, особенно в сезон аграрных работ. Планировалось создать резерв нефтепродуктов на базе НК «КазМунайГаз» примерно в объеме 150 тыс. тонн, а также использовать мощности по хранению на базе «Казахстан Темир Жолы» до 50 тыс. тонн, преимущественно для дизтоплива.

«Отмечаем, что несмотря на все усилия Правительства, уже летом начались перебои с поставками дизельного топлива, наблюдался рост цен и стали вводиться различные ограничения. В сентябре 2022 года на аналогичном брифинге министр энергетики озвучил планы по импорту российского дизельного топлива в сентябре-октябре текущего года. По его словам, "...Фонд «Самрук-Казына» и НК «КазМунайГаз» подписали контракт на импорт необходимых объемов дизельного топлива в сентябре и октябре 2022 года. Объем двух партий – до 100 тыс. тонн. Однозначно, что этот объем из Российской Федерации. У наших ближайших поставщиков в таком количестве дизельного топлива просто нет. Это все входит в рамки индикативных балансов. Сейчас уже отгрузки начались, НК «КазМунайГаз» этим непосредственно занимается, и мы уже ожидаем первую партию импорта». В связи с вышеуказанным фракция «Народная партия Казахстана» считает, что Правительство в очередной раз показало недостаточную эффективность при планировании, стабилизации рынка дизельного топлива», - сказал Айкын Конуров.

В этой связи депутат требует предоставить информацию о том, были ли созданы озвученные резервы нефтепродуктов, и во всех ли регионах, об условиях приобретения российского дизельного топлива, а именно поставщиков, стоимость продукта и его транспортировки, объемы.

Также мажилисмен просит информацию об источниках финансирования указанного импорта нефтепродуктов, о том, рассматривались ли несколько альтернативных поставщиков или приобретение осуществляется от одного поставщика, как и по какому принципу будут распределены импортируемые объемы, для каких казахстанских потребителей предназначено приобретаемое импортное дизельное топливо и по какой цене будет реализовываться импортное дизельное топливо казахстанским потребителям, при условии, что в стране установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов.

«Стоимость импортного российского топлива превышает стоимость топлива казахстанского производства на сумму около 200-300 тыс. тенге за тонну, какой убыток казахстанской стороне принесет импорт 100 тыс. тонн российского дизельного топлива? Ориентировочно это 30-40 млрд тенге в зависимости от поставщика и завода отгрузки. Будут ли использованы объемы импортных нефтепродуктов для пополнения резервов?» - задался вопросами Айкын Конуров.

Кроме того, депутат интересуется, была ли необходимость в импорте российского дизельного топлива в крупных объемах при наличии резервов, роста переработки и переноса ремонта АНПЗ и учтены ли санкционные и международные репутационные последствия для Казахстана из-за импорта крупной партии российских нефтепродуктов, не будет ли это оценено, как поддержка находящегося под западными санкциями нефтяного сектора Российской Федерации.