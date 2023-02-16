При сходе лавин в Таджикистане погибли 15 человек

В Таджикистане 15 человек погибли и 12 получили различные травмы в результате схода лавин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве республики.

Фото: kchs.tj

Как сообщили в комитете, 15 февраля приблизительно в 09:50 местного времени в результате сильного снегопада на жилые дома махалли имени Носира Хисрава города Хорога сошла крупная лавина. В Хороге погибли 13 человек, получили различные травмы 12 человек. Полностью пострадали 4 жилых дома, частично – 35 и 5 хозяйственных объектов.

В этот же день приблизительно в 12:08 между селами Садвад и Седи сельского джамоата Техарв Ванджского района Горно-Бадахшанской автономной области 30-летний житель села Садвад попал под лавину и погиб. Двое жителей села Хаспо Ванджского района вечером пытались поехать на его похоронный обряд, но тоже попали под лавину. Одного удалось спасти, поиски другого продолжаются.

15 февраля приблизительно в 12:00 лавины сошли на 65 км автодороги Душанбе – Варзоб, погиб 47-летний водитель. Его тело извлекли несущие тут дежурство спасатели КЧС, дополнили в ведомстве.

По данным синоптиков, опасность схода лавин будет сохраняться до 19 февраля 2023 года.

Население попросили воздержаться от дальних поездок и походов на лавиноопасные участки.