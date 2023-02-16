При сходе лавин в Таджикистане погибли 15 человек

Происшествия, Чрезвычайные ситуации, В мире
933
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Таджикистане 15 человек погибли и 12 получили различные травмы в результате схода лавин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве республики. 

Фото: kchs.tj

Как сообщили в комитете, 15 февраля приблизительно в 09:50 местного времени в результате сильного снегопада на жилые дома махалли имени Носира Хисрава города Хорога сошла крупная лавина. В Хороге погибли 13 человек, получили различные травмы 12 человек. Полностью пострадали 4 жилых дома, частично – 35 и 5 хозяйственных объектов.

В этот же день приблизительно в 12:08 между селами Садвад и Седи сельского джамоата Техарв Ванджского района Горно-Бадахшанской автономной области 30-летний житель села Садвад попал под лавину и погиб. Двое жителей села Хаспо Ванджского района вечером пытались поехать на его похоронный обряд, но тоже попали под лавину. Одного удалось спасти, поиски другого продолжаются. 

15 февраля приблизительно в 12:00 лавины сошли на 65 км автодороги Душанбе – Варзоб, погиб 47-летний водитель. Его тело извлекли несущие тут дежурство спасатели КЧС, дополнили в ведомстве.  

По данным синоптиков, опасность схода лавин будет сохраняться до 19 февраля 2023 года.

Население попросили воздержаться от дальних поездок и походов на лавиноопасные участки. 

 

Популярное

Все
Банду скотокрадов задержали в ЗКО
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
Экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
Астрономы предупредили о магнитной буре 18 февраля
Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: что нового в агитационной кампании
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Арестован экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев
В Астане задержали вора, который "разувал" припаркованные автомобили
Премьер-министр: в Казахстане изменится структура промышленности
Уволен гендиректор "Павлодарэнерго" — рабочая поездка Романа Скляра в Экибастуз
Матч Рыбакиной в Абу-Даби: произошла невероятная сенсация
Премьер-министр потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству
Источник достоверности и правдивости
Крупный пожар в банном комплексе в Семее: два человека пострадали (видео)
Стало известно, какие организации намерены проводить опрос общественного мнения на выборах
Мошенник обманул родственниц на 7 млн тенге в Павлодаре
Километровая пробка образовалась на трассе в Туркестанской области (видео)
Стабфонды начали реализацию лука
Чемпионат Азии по легкой атлетике стартовал в Астане
Зеленый свет: автомобилистам могут разрешить езду по автобусной полосе в Астане
Казахстан завоевал две медали в первый день чемпионата Азии по легкой атлетике
Народную партию Казахстана на выборах представят 52 человека
Концепцию молодежной политики и развития образования рассмотрели в Правительстве
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Землетрясение произошло в Казахстане
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Еще раз о кино
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история

Читайте также

Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Банду скотокрадов задержали в ЗКО
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тыс…
Руководство Китая объявило о победе над коронавирусом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]