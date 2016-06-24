​При содействии ЕБРР

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

С рабочей поездкой в регионе побывала директор Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане Джанет Хэкман. В ходе встречи с акимом области Бердыбеком Сапарбаевым она обсудила новые возможности сотрудничества.

Для Казахстана такое партнерство является приоритетным. За более чем 20 лет данным меж­дународным финансовым институтом реализовано в различных секторах экономики РК более 210 проектов на сумму более 6,5 млрд евро. Акимат области также имеет положительный опыт двухстороннего сотрудничества с ЕБРР по развитию системы коммунального хозяйства областного центра. При поддерж­ке Европейского банка в регионе реализуется несколько проектов. В октябре прошлого года было инвестировано порядка 7 млрд тенге на модернизацию и реконструкцию систем тепло- и водоснабжения города.

В Актобе действует офис ЕБРР по поддерж­ке малого и среднего бизнеса, который оказывает консультационные услуги предпринимателям. Особенность офиса в том, что, помимо Актюбинской облас­ти, он охватывает весь Западный Казахстан, оказывая поддержку представителям бизнеса Атырау­ской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей. В настоящее время в регионе работают 32 консультанта, при содействии которых реализуется 105 проектов.

Актюбинцы планируют реализовать новый совместный инвестпроект по созданию автопарка, который будет работать на сжиженном природном газе, стоимостью порядка 4,3 млрд тенге. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры коммунального автобусного парка, закуп 100 современных автобусов, строительство газозаправочной станции, автобусного депо, создание и внедрение системы электронного билетирования.

В настоящее время в городе функционирует 50 маршрутов, на которых задействовано 433 автобуса большой, средней и малой вместимос­ти. Одним из основных факторов, влияющих на качество обслуживания пассажиров и уровень аварийности на транспорте, является физический износ и неудовлетворительное техническое состояние транспорт­ных средств. При­обретение современных автобусов обеспечит высокую регулярность движения на маршрутах, уменьшит количество вредных выбросов в атмосферу, повысит уровень комфорта пассажирских перевозок.

Кроме того, ЕБРР готов оказать содействие в реализации проекта по увеличению площадей орошаемых земель на 9 тыс. га. На эти цели региону требуется порядка 5,8 млрд тенге. Как отметила Джанет Хекман, Европейский банк готов поддержать все проекты.

По результатам встречи стороны подписали предварительное соглашение. В рамках рабочей программы директор ЕБРР приняла участие в презентации нового офиса ЕБРР по поддержке МСБ, посетила индустриальную зону и несколько промышленных предприятий.

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