При стрельбе перед вручением наград MTV ранен рэп-продюсер

Полиция сообщила, что он получил огнестрельное ранение, но угрозы его жизни нет, сообщает Росбалт со ссылкой на BBC.

В ходе перестрелки на вечеринке, посвященной церемонии вручении наград MTV Music Video Awards, получили ранения еще два человека.

Шуг Найт – основатель Black Kapital Records и соучредитель Death Row Records, на котором выпускались такие звезды хип-хопа, как 2Pac, Dr. Dre и Snoop Dogg. Он сыграл ключевую роль в так называемой "Войне побережий" 1990 годов – противостоянии рэперов с Восточного и Западного побережий США.