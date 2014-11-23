При теракте на востоке Афганистана погибло более 40 человек
Марат Манаспаев
Не менее 40 человек погибли в Афганистане в результате нападения террориста-смертника во время волейбольного матча, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По данным представителя властей восточной афганской провинции
Пактика, где произошла трагедия, еще около 50 человек были ранены.
Большинство пострадавших – гражданские лица. Во время теракта на
финальном матче волейбольного турнира присутствовали несколько сот
человек, отметило агентство.