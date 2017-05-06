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При заходе на посадку разбился грузовой самолет в США
В американском городе Чарльстон, штат Западная Вирджиния, при посадке разбился грузовой самолет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Как сообщает NBC News, турбовинтовой самолет Short 330 совершал посадку в аэропорту Йегер. Одним из крыльев машина задела землю перед взлетно-посадочной полосой, после чего самолет перевернулся и въехал в лесополосу. На борту находились два пилота, оба они погибли.

По словам сотрудников аэропорта, экипаж не подавал сигналов тревоги и не сообщал о неисправностях или возможных проблемах при посадке. Самолет принадлежал компании Air Cargo Carriers Inc., работающей в качестве субподрядчика для логистической компании United Parcel Service (UPS).

Аэропорт Йегер закрыт, там объявлена чрезвычайная ситуация.

Short 330 – британский ближнемагистральный турбовинтовой самолет. Выпускался в пассажирской и грузовых модификациях. До 1984 года было построено 136 машин, к настоящему моменту в эксплуатации остаются 14 самолетов этого типа, половина из которых принадлежит Air Cargo Carriers Inc.

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