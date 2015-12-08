​Прибавилось уверенности

Айман ТУКБАЕВА, директор Шашубайской опорной школы (ресурсный центр) комплекса школа-детсад Актогайского района, депутат Карагандинского областного маслихата

Государство в непростых условиях намерено выполнить все свои социальные обязательства. Об этом свидетельствует намеченное повышение зарплаты госслужащим, стипендий, пенсий, соцпособий. Предложено бесплатное проф­техобразование, создание центров по подготовке кадров совместно с развитыми государствами и построение эффективной научно-инновационной системы. Президент поручил Правительству разработать новую социальную политику.

Главная антикризисная стратагема тождественна трем простым и важным понятиям: рост, реформы, развитие. Как депутат областного маслихата считаю абсолютно правильным подход к тому, что государственная адресная поддержка будет оказана только нуждающимся согражданам на основании их реальных доходов. Все остальные должны зарабатывать своим трудом. Социальная справедливость, напомнил Президент, не должна искажаться, ведь каждая соцвыплата – это дополнительная нагрузка не только на бюджет, но и на каждого работающего казахстанца.

В Послании ясно отражена реакция на катаклизмы в экономике, которая выразилась в нескольких новых трендах, среди которых можно выделить несколько ключевых моментов. Президент де-факто дал старт кампании по дерегулированию цен на дотационные продукты питания. Это принесет бизнесу возможность развиваться и закладывать в стоимость товаров те цены, которые обусловлены себестоимостью.

Приватизация затронет новые объекты госсобственности, в том числе национальных холдингов. Отдельной строкой хотелось бы отметить легализацию. Акция продлена до 31 декабря 2016 года, а с 1 января 2017 года в силу вступает всеобщее декларирование доходов.

Не остались без внимания вопросы трудоустройства казахстанцев. Будет разработана новая «Дорожная карта занятости». Все это позволит сохранить стабильность в стране, обеспечив ее движение вперед. 

