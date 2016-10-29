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​Прибавка в портфель инвестиций
Сергей ОСАНОВ

В ходе встречи министра финансов, управляющего от Казахстана в ЕБРР Бахыта Султанова с первым вице-президентом ЕБРР Филом Беннетом обсуждена динамика взаимодействия Казахстана и ЕБРР. Стороны обменялись мнениями касательно приоритетов сотрудничества на ближайшие 4 года, а также затронули ряд практических вопросов подготовки новой стратегии банка для Казахстана на 2017–2020 годы.

Как и в предыдущей стратегии, одним из приоритетных направлений деятельности ЕБРР в Казахстане будет оставаться оказание поддержки развитию частного сектора. Б. Султанов подчеркнул, что Казахстан высоко оценивает усилия по акцентированию внимания банка на частных инициативах. В качестве перспективного направления обсуждены вопросы взаимодействия по стимулированию местных рынков капитала в контексте проведения широкомасштабной приватизации и создания в Астане международного финансового центра. Наряду с этим глава казахстанского финансового ведомства отметил важность реализации инфраструктурных проектов с учетом принципов «зеленой» экономики.

Будет продолжена работа над полным текстом стратегии с целью принятия советом директоров ЕБРР данного программного документа в I квартале 2017 года. Напомним, в 2016 году завершает действие предыдущая стратегия ЕБРР для Казахстана, принятая в декабре 2013 года. В свою очередь представители ЕБРР отметили успешное взаимодействие банка с Правительством РК. При этом они поблагодарили Б. Султанова за содействие в расширении партнерства.

За последние годы благодаря реализации проектов в рамках рамочных соглашений о партнерстве сотрудничество интенсифицировалось и приняло практические очертания. Казахстан в настоящее время занимает 2-е место по финансированию среди России, Турции и стран Центральной Азии. Индикативный портфель инвес­тиционных проектов ЕБРР в рамках соглашений о партнерстве составляет 3 965 млн долларов, из которых доля ЕБРР составляет 1 232 млн долларов.

В ходе встречи было подписано Гарантийное соглашение между Министерством финансов РК и ЕБРР для финансирования проекта «Реконструкция коридора «Центр – Юг» – учас­ток «Курты – Бурылбайтал» автомобильной дороги Астана – Караганда – Балхаш – Курты – Капшагай – Алматы. Европейский банк реконструкции и развития предоставляет АО «НК «Казавтожол» заем на сумму 86 млн долларов для финансирования указанного проекта под государственную гарантию. Цель проекта заключается в создании условий для сокращения времени следования автотранспортных средств между Астаной и Алматы, повышения качества транспортного обслуживания, сокращения уровня ДТП и негативного воздействия транспорта на окружающую среду. Администрирование и расходование средств будет осуществляться администратором проекта – Министерством по инвестициям и развитию РК. Реализация проекта преду­сматривается Государственной программой инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы.

Таким образом, Европейский банк реконструкции и развития остается одним из основных стратегических партнеров Рес­публики Казахстан, и подписание указанного гарантийного соглашения еще раз подтверждает высокое доверие между сторонами и служит ярким доказательством укрепления сотрудничества.

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