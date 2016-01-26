​Приближать мечту

За прошедшие десятилетия фундамент Родины мы возвели. Но это лишь начало. Мы должны развиваться быстрее и достичь совершенства. Именно к этому призывает нас Лидер нации. И этому призыву, на наш взгляд, вполне отвечает инициатива мажилисменов провести внеочередные выборы в Парламент и маслихаты с целью влить свежие силы в эти органы власти в сложное для страны время. Я очень рад, что своим Указом Президент Казахстана предложение парламентариев поддержал.

«Это непростое время ставит перед страной очень сложные задачи и вызовы. Осложнилась и меж­дународная обстановка. Нарастают противоречия между ведущими государствами, усиливается их санк­ционное противостоя­ние. Большинство экспертов сходится во мнении, что с момента окончания «холодной войны» разног­ласия между мировыми державами не достигали такого накала, как сейчас», – сказал Президент ­Нурсултан Назарбаев.

Поддерживаем меры по укреплению властных структур в стране. И долг каждого казахстанца в том, чтобы не только следовать в русле инициатив Лидера нации, но и конкретными делами приближать казахстанскую мечту – войти в число 30 наиболее развитых государств мира.