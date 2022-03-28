Представители Президентского молодежного кадрового резерва делятся своим мнением о реформах и инициативах Главы государства, озвученных им в Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Адилет Закиев, член Президентского молодежного кадрового резерва:

– Новое Послание Президента Касым-Жомарта Токаева, на мой взгляд, очень своевременное. В нем представлен ряд интерес­ных и актуальных реформ. Преж­де всего это реформы, которые повышают транспарентность, вовлеченность общественности в различные процессы государственного управления и, соответственно, доверие граждан к госаппарату.

При этом во многих инициативах ставка делается на молодежь. Это правильно и справедливо, потому что молодежь – это будущее, это те граждане, которым предстоит реализовывать долгосрочные планы развития страны. Поэтому я считаю, что многие преобразования нужно начинать при поддержке молодого поколения сейчас, а результаты будут видны в долгосрочной перспективе.

Мы, как представители Президентского молодежного кадрового резерва, готовы оказать максимальную поддержку предложенным реформам и инициативам, которые Глава государства озвучил в Послании. С нашей стороны на постоянной основе идет сотрудничество с госорганами. Где-то по линии ПМКР, а где-то в частном порядке резервисты работают, предлагают свои идеи, реализуют государственные программы и проекты. У нас есть надежда на положительные изменения. Это видно по тем преобразованиям, которые инициированы в предыдущих Посланиях Президента и сейчас реализуются, и по новому пакету реформ, предложенному Главой государства.

Для меня очень важно, какими будут результаты начатых реформ. Все изменения, безусловно, крайне важны. Но главное – как они будут реализованы, их необходимо довести до конца.

Айнагуль Абдрахманова, руководитель Отдела внутренней политики города Темиртау,

член ПМКР:

– Для меня на моей должности это уже двенадцатое Послание Президента, над реализацией которого я буду работать в своем регионе. Это Послание для меня интересно тем, что в Казахстане создаются три новых области.

Наша Карагандинская область по площади очень большая. Нередко в социальных сетях мы видели сообщения о том, что отдаленным от областного цент­ра районам не хватает дотаций, они остаются без внимания. Изменения, в том числе обновление инфраструктуры, до них не доходят. Поэтому считаю, что очень большой положительный эффект будет иметь и разделение нашего региона, и создание двух отдельных самостоятельных областей – Карагандинской и Улытауской.

Улытауский район, можно сказать, что это духовная колыбель, своеобразное «место силы». Там даже дышится легче. В этом районе великолепные ландшафты, горы, озеро Балхаш, там множество исторических памятных мест. При этом район всегда был достаточно удаленным от Караганды, от областного центра, поэтому ему не уделялось должное внимание. Теперь образуется Улытауская область с собственным административным центром, а это означает больше финансовой самостоятельности, больше активности и развития.

Помимо этого, в Послании Президента инициирован пакет масштабных политических реформ. Важно, что Глава государства адресует многие свои инициативы казахстанской молодежи. Работая в государственном органе, могу сказать, что современные молодые госслужащие совершенно не соответствуют стереотипному образу человека, который весь день в кабинете заполняет какие-то бумажки. Мои коллеги – креативные, инициативные и творчески подходят к работе. Это люди, у которых горят глаза, которые готовы менять мир к лучшему, и если они подключатся к реализации Послания, то очень многое будет меняться в нашей стране и прогресс будет очень быстрым.

Сергей Компаниец, член Президентского молодежного кадрового резерва:

– Меня зацепила инициатива по созданию трех новых облас­тей. Это важно, потому что я сам работал в Шымкенте и видел, какие изменения произошли, когда Туркестан стал административным центром Южно-Казахстанской области, а Шымкент был выделен как город респуб­ликанского значения. Это дало очень большой импульс развитию города, активности населения. Поэтому считаю, что для таких городов, как, например, Жезказган, Семей, это решение будет иметь огромное значение.

Создание в Казахстане трех новых регионов, по моему мнению, послужит своеобразным контрмагнитом, способным вернуть часть интеллигенции, молодежи обратно из Алматы и Нур-Султана в регионы. Уже от некоторых наших резервистов мы слышим, что они готовы ехать работать во вновь созданные области. И конечно, была очевидна радость, поддержка и высокая активность жителей регионов, где образуются новые областные центры.

Помимо этого преобразования в Послании Президент обозначил ряд крайне важных и масштабных реформ. Теперь многое зависит от того, какими инструментами они будут реализовываться. Переход от суперпрезидентской формы правления к сильному Парламенту – мы сейчас на транзитной стадии, и необходимо довести до конца преобразования, не остаться на этом переходном этапе и не допустить «отката» назад.

Многие реформы, по сути, направлены на то, чтобы активизировать местное самоуправление и передать часть функций и полномочий из центра в регионы. Уровень принятия решений приближается, таким образом, к народу, больше свободы и больше ответственности будет на местах.

У нас уже много лет в стране говорится о необходимости развития местного самоуправления, и реформы, изложенные в Послании, – это ряд конкретных шагов, которые подводят нас к этой цели. Местное самоуправление невозможно развивать в рамках существующих маслихатов и общественных советов. Нужно многое менять не только в законодательстве, но и в методиках работы местной власти. То есть если аким области будет видеть, что его решение важно для региона, оно выполняется, происходят реальные изменения, то у регионального руководителя будет больше ответственности за свои решения.