Приблизить качественную медицинскую помощь

фото акимата ВКО

Новый центр расположен в активно развиваю­щемся районе города на левом берегу Иртыша. В 2025 году по поручению Главы государства на его завершение было выделено 34 млрд тенге из Специального государственного фонда. Общая площадь – больше 38 тыс. кв. м. Комплекс включает основной лечебный корпус на 146 мест, пансионат для пациентов и сопровождаю­щих лиц на 24 места плюс технический блок, отвечаю­щий за работу инженерных систем.



Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, в Послании Президент Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание строительству социальных объектов и модернизации инфраструктуры. Открытие современного медучреж­дения на востоке страны стало отражением данной системной работы. Помощь смогут получить пациенты Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей, а также области Абай. Высокотехнологичное оборудование позволяет выявлять заболевания крови на ранних стадиях и применять передовые методы лечения.



– Открытие Центра гематологии – важный шаг в развитии здравоохранения и региона, и страны, – подчеркнул аким.

Новый медкомплекс рассчитан на лечение детей и взрос­лых с заболеваниями системы крови, а также оказание кардио­логической, кардиохирургичес­кой и соматической помощи. Здесь установлены компьютерный томограф на 256 срезов, мощные ангиографические системы, лаборатории для выращивания стволовых клеток. У врачей есть возможность точно диагностировать патологии крови и сосудов. Также пре­дусмотрено проведение сложных медицинских процедур, в том числе трансплантации костного мозга.



Часть персонала, в том числе врачи, инженеры и медицинские сестры, уже прошли обучение в ведущих отечественных и зарубежных клиниках. По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, принявшей участие в церемонии открытия, центр заведомо планировали в качестве многопрофильного. Сегодня около 60% пациентов с онкогематологическими заболеваниями проходят лечение, выезжая в основном в Астану и Алматы. Одна из задач, пос­тавленных Главой государства, – максимально приблизить специализированную и высокотехнологичную медпомощь, чтобы люди могли получать ее по месту жительства.



– Это важное звено в решении данной задачи, – отметила глава ведомства. – Все виды высокотехнологичных диагностичес­ких исследований можно будет проводить в одном медучреждении. Необходимое оборудование имеется. По своему оснащению и возможностям центр существенно отличается от региональных клиник. Мы планируем, что после полноценного запуска всех направлений он получит статус республиканского.



В настоящее время новому медуч­реждению предстоит процедура лицензирования. Одно­временно здесь продолжают соответствующую подготовку кадров.



Всего на строительство и реконструкцию социальных объек­тов в Восточно-Казахстанской области из Специального государственного фонда направлено около 80 млрд тенге. Среди них – больничный комплекс в Риддере (28 млрд тенге), сельские фельдшерско-акушерские пункты, реконструкция районных больниц.