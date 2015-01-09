Приблизить мечту стать мамой

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Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы
Как утверждает советник министра здравоохранения РК по вопросам людей с инвалидностью, председатель общества женщин с инвалидностью «Ширак» Ляззат Калтаева, инвалидность на жизни женщины сказывается в той степени, в какой общество относится к этому. И до тех пор, пока оно воспринимает ее как нечто ненормальное, это будет отражаться на их судьбах, в том числе на репродуктивной жизни. По ее словам, в Казахстане живет около 300 тыс. женщин с инвалидностью, включая девочек. А вот данных по женщинам репродуктивного возраста, основанных на серьезных исследованиях, в стране нет.
– На наши запросы работники управлений занятости некоторых областей так и сказали, что они этим не занимаются, – говорит она. – В справочнике «Мужчины и женщины Казахстана», например, есть такая статья, как «Женщины с инвалидностью, имеющие детей». Цифры можно пересчитать на пальцах одной руки: 3, 4, 5… И только Алматы выдал «гигантскую» цифру – около 200 человек. Но практика моей работы показывает, что таких матерей в разы больше.
Почему люди замыкаются в стенах квартиры? Потому что общество не готово жить нормально, просто, открыто, естественно рядом с теми, кто стал пользователем коляски. Они не видят людей с инвалидностью на улицах в большом количестве, а видя, не знают, как себя вести. Когда я езжу на коляске в кино, например, или в торговый центр, где много широких открытых пространств, люди отскакивают, как будто навстречу им едет огромный самосвал. Я их хорошо понимаю – они боятся как-то обидеть меня. Но на самом деле получается, что между человеком с инвалидностью и обществом существует словно какая-то стена. И воздвигнута она не потому, что общество плохо относится к людям с проблемами, а потому, что они их не знают. А сами инвалиды часто так и не могут научиться жить позитивно с этим своим состоянием.
– Но ведь у вас и, к примеру, у Марзии Закирьяновой, написавшей книгу «Выше боли и отчаяния», все сложилось по-другому…
– Да, у меня инвалидность с детства: в 7 лет получила серьезную травму позвоночника и с тех пор пользуюсь коляской. Первое время оберегали от домашних дел. Но когда мне было лет 10, мама как-то вдруг с досадой сказала всем: «Ну что вы ее все оберегаете и носитесь с ней? Садись лепить вместе со всеми пельмени». И в учебе так же: если я получала четверки, собирался семейный совет: почему? То есть требования были не маленькие, но и не космические, а реальные, человеческие. Внушалось: «Ты такая же, как и все, и чтобы достичь чего-то, надо, как и всем, много работать. Учись, делай карьеру, зарабатывай, путешествуй – делай все, что душе угодно, только живи обычной жизнью».
Мой папа, бывало, прибегал откуда-нибудь воодушевленный и с горящими глазами говорил: «Я узнал, что есть, оказывается, такая коляска, на которой можно самостоятельно выезжать на улицу. Надо ее найти». И с энтузиазмом искал ее, чтобы я могла легко ездить сама, а не сидеть, как растение, дома. В следующий раз говорил: «Я слышал, есть такое приспособ­ление, благодаря которому машину можно водить только руками». И я отправлялась на водительские курсы.
Подход и должен быть таким – пусть и жестким, но не жалеющим. С инвалидностью надо научиться жить. Кстати, для меня моя инвалидность – моя подружка. Она мне очень многое дала: трезвый подход к жизни, умение, как в математике, рассчитывать ситуацию. Из-за того, что мне никогда не прививалась мысль – сиди дома, мы все за тебя сделаем, моя жизнь сложилась, как мои родители и планировали изначально. Сестры выучились, и я тоже окончила два вуза. А раз получила образование, следовательно, должна работать. Женщины садятся за руль, а я чем хуже? Выходят замуж – и я тоже создала семью. Когда я иногда жалуюсь (не хочется, например, утром тащиться на работу), муж говорит: «А ты что, мечтаешь сидеть дома? И это при том, что я делаю все, чтобы ты двигалась и реализовывала себя?!»
– Осуществима ли в нашей стране мечта всех женщин – стать матерью для женщин с инвалидностью?
– Наше правовое поле практически не предусматривает запретов при любой болезни, есть только советы рекомендательного характера, но право выбора – рожать или не рожать – остается за женщиной. А чтобы она его сделала, ей должны предоставить исчерпывающую информацию: как будет протекать беременность, скажется ли это на здоровье ее и ребенка. Тогда она, возможно, и сама откажется (не все ведь из нас героини) рожать. Женщина с инвалидностью должна быть уверена, что после рождения ребенка ей будет оказана социальная помощь, и она не останется одна, пока будет поднимать ребенка.
У нас же практически всегда врачи настоятельно рекомендуют таким женщинам искусственное прерывание беременности. При этом очень тяжело мотивируют, почему они не рекомендуют рожать. Нельзя – и все! Немало случаев, когда женщинам с ДЦП, ампутацией конечностей, травмами позвоночника медики говорили, что ребенок родится больным. Но почему? Тот же церебральный паралич – это часто синдром родовой и постродовой травмы, но никак не генетическое заболевание. К тому же статистика показывает, что дети с инвалидностью нередко рождаются и от здоровых родителей.
К нам однажды с жалобой на дискриминацию приходила женщина очень маленького роста. Когда она появилась у гинеколога с шестимесячной беременностью, врач долго не могла понять, зачем она пришла именно к ней, а потом, не осматривая, поставила «диагноз»: это, видимо, опухоль.
А про этот случай и вовсе трудно рассказывать без слез. Женщина, мечтающая стать матерью, кинулась в беременность как в омут. На учет к районному гинекологу, опасаясь, что ее будут отговаривать, не встала и доносила свою беременность, не сдавая ни одного анализа и не проходя УЗИ. В больницу легла за две недели до родов, когда ее никто уже не мог склонить к прерыванию беременности. Там мамочка без пяти минут поняла, почему таким, как она, запрещают рожать. Пока находилась дома, чувствовала себя самостоятельной – с коляски или кровати перескакивала на стул, с него допрыгивала до туалета. В больнице же везде были высокие пороги, а санитарки не готовы носить судна. Но эта женщина, вопреки отсутствию условий, неготовности врачей работать с такими, как она, роженицами, родила здоровую девочку. Ей пришлось очень сложно после родов. Нужен был социальный работник на дому, а их в то время (это было лет 10–12 назад) не было. В результате у молодой мамы возникли пролежни, от которых она и умерла.
Сейчас, правда, кое-что изменилось в лучшую сторону. При поликлиниках появилось больше социальных работников, есть инватакси. Но если сравнивать с теми услугами, которые есть в развитых странах, то нам еще, конечно, далеко до идеала. В Америке, Германии, других цивилизованных странах есть даже пеленальные столики, которые можно прикрепить к коляске, приспособ­ления, чтобы легче было взять ребенка из колыбельки, а главное – рядом с такой мамой несколько социальных работников: один возится с ребенком, второй помогает по дому. Мы должны стремиться к таким стандартам. И если все это будет и у нас, тогда беременность будет восприниматься не как героизм, а как простое человеческое счастье.
Наша организация очень часто поднимает вопросы о доступе к услугам здравоохранения, особенно в области репродукции человека, женщин с инвалидностью. К сожалению, до сих пор оснащение гинекологическими креслами, которые поднимаются вертикально без помощи гидравлического подъемника, пока еще только в планах. Женщины, которые плохо передвигаются или делают это в коляске, потому и отказываются идти на обследование, что боятся упасть с существующих кресел.
У нас вообще нет серьезного гендерного подхода к инвалидности. Социальная помощь на дому бесполая, то есть без разницы, кому ее оказывать – мужчине с инвалидностью или женщине. Поэтому спектр услуг один и тот же – сходить в магазин, помочь с документами, прибрать в квартире. Чтобы помочь женщине-инвалиду, которая еще и ребенка родила, – такого вида помощи нет.
– А каково положение дел в Алматы?
– Здесь два раза проводилась хорошая кампания – тотальное обследование репродуктивного здоровья всех женщин с инвалидностью. Если они не могли прийти, то обследовали на дому. Тем, кто хоть как-то мог передвигаться сам, организовывали доставку в поликлинику. Но это были только кампании, а не системный подход и коснулись только одного города. Одним из результатов стало то, что в нашем перинатальном центре открыли специальную палату для женщин с инвалидностью. Говорят, она большая и просторная и что врачи в принципе готовы принимать таких рожениц.
Плюс Министерство здравоохранения и социального развития несколько лет размещает лот на государственно-социальный заказ в области репродуктивного здоровья женщин с инвалидностью. В рамках таких проектов идет обучение женщин с инвалидностью, то есть предоставление полной информации о предупреждении нежелательной беременности, о ведении беременности, о профилактике инфекции. Эта информация, как правило, недоступна для женщин, которые, сидя в четырех стенах, даже не осмеливаются причислять себя к великому клану женщин, не интересуются вопросами, касающимися женского здоровья и репродуктивных функций. Потому что, повторюсь, какое отношение у общества к женщинам с инвалидностью, такое же у большинства их к самим себе. Но когда такие подруги оказываются вдруг вне дома, то совершенно не защищены от ситуации, когда могут нечаянно забеременеть. Так вот в отличие от вышеназванных кампаний этот проект хорош тем, что прошел по всем регионам Казахстана.
– В цивилизованных странах человек с инвалидностью чувствует себя уверенным членом общества, а у нас в лучшем случае его жалеют…
– Мне нравится немецкая азбука. У буквы R они могли разместить какие угодно картинки, а рядом с этой буквой – rolstul, то есть инвалидная коляска с сидящим там веселым мальчишкой. В этой стране в одну детсадовскую группу ходят обычные дети и ребятишки с инвалидностью. Несколько минут идет адаптация, а потом все становятся равными. Хорошо бы, чтобы и у нас в садик ходили вместе и те, и другие дети. Я думаю, что, проводя в садиках и школах уроки понимания инвалидности, у нас надо воспитывать толерантность, и тогда в нашей стране она будет естественным явлением.

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