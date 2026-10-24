Подписи под документом поставили представитель Костанайского отделения магистральной сети АО «НК «ҚТЖ» и директор учебного заведения. Важной частью долгосрочного сотрудничества станет открытие в колледже новой образовательной программы по востребованной специальности «организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте». Она позволит готовить специалистов, в которых нуждается отрасль.

Сегодня колледжи области все теснее сотрудничают и развивают связи с реальными предприятиями и бизнесом. Такое партнерство помогает студентам осваивать профессию на практике, знакомиться с будущим местом работы и увереннее делать первые шаги на выбранном поприще.

По словам директора колледжа Мейирбека Мукатаева, образовательная программа будет составлена с учетом современных требований железнодорожной отрасли, в учебном процессе намечено задействовать специалистов-практиков.

Сотрудничество учебного заведения с железнодорожным предприятием открывает новые перс­пективы для развития профессионального образования в регионе. Объединение усилий колледжа и работодателя позволит приблизить обучение к требованиям производства и создать основу для подготовки квалифицированных кадров.

Сотрудничество также предполагает укрепление материально-технической базы колледжа.