Технологии
"Прибор невидимости"изобрели в Канаде
Ученые из Национального научно-исследовательского института в Канаде изобрели прибор, который наделяет объекты широкополосной невидимостью, передает портал Naked Science.

В своей работе, опубликованной в журнале Optica, разработчики рассказали о принципе действия и продемонстрировали его на презентации. 

Отличие нового изобретения от всех остальных в том, что оно производит обратимое перераспределение цветов. Механизм действия исследователи объяснили на примере объекта, пропускающего зеленый свет. При обычных обстоятельствах детектор уловил бы цвет, но в случае с новым прибором этого не происходит.

Когда весь спектр света попадает на устройство, оно выделяет один цвет, в данном случае зеленый, и маскирует его другим, например синим. Свет проходит сквозь объект, и тогда вторая часть преобразует спектр в изначальный, что и делает объект невидимым.

"Мы совершили прорыв в области маскировки — сделали объект полностью невидимым при реалистичном широкополосном освещении. Световая волна прошла через объект без каких-либо видимых искажений, так, будто бы его и не было", - рассказал работавший над проектом Профессор Хосе Азана .

Во время эксперимента объект освещали только с одной стороны, но теоретически эта технология сможет скрыть предмет и при множественных источниках света.

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