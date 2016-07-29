​Прибыл миллионный пассажир

Стоит отметить, что за первое полугодие он выполнил практически весь годовой объем 2015 года. Всего же число пассажиров, отправленных отечественными поездами за последние почти семь месяцев, составило порядка 10 млн человек.

Существенный рост показателей скоростных поездов достигнут за счет принимаемых мер по стимулированию спроса и повышению эффективности. Внедрены дополнительные скидочные программы для социальных слоев (помимо пенсионеров, студентов, введены скидки для ветеранов войны, инвалидов, многодетных матерей). В настоящее время действуют 12 скоростных маршрутов, связывающих практически все областные центры республики, до 2020 года будут обновлены 8 пассажирских маршрутов.

В текущем году из вагонов новой модификации с широким кузовом будут организованы новые поезда сообщением Астана – Алматы и Алматы – Шымкент.