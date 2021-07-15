Прибывших без ПЦР-справки и паспорта вакцинации казахстанцев будут изолировать

Прибывших из-за границы казахстанцев без ПЦР-справки с положительным результатом и документа о получении вакцины от Covid-19 будут изолировать в карантинный стационар, передает Kazpravda.kz
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"Прибывшие граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан (за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего приложения), при отсутствии справки и документа о получении вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи", – говорится в постановлении.
Напомним, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление
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