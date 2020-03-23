Общество
Причин для паники нет – Даурен Абаев о карте распространения коронавируса
На пресс-конференции о текущей ситуации по коронавирусной инфекции министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев дал разъяснения касательно нашумевшей карты распространения коронавируса, которая была доступна на портале электронного правительства eGov.kz, сообщает Inform.kz.

"Касательно вопроса о нашумевшей карте на портале электронного правительства eGov.kz. Вчера она вызвала панику, так как многие подумали, что это карта распространения вируса. На самом деле, там по большей части указывалось количество людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Все они прошли медицинский контроль, у них не выявлена коронавирусная инфекция. Причин для паники нет. Сейчас карту дорабатывают, чтобы она была более понятной и функциональной", - пояснил Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Также он ответил на вопрос журналистов о заболевших коронавирусом чиновниках.

"У нас спрашивают, есть ли среди заболевших высокопоставленные чиновники, в частности министры, вице-министры и так далее. Хотел бы отметить, что в соответствии со статьей 95 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения данная информация является врачебной тайной. Мы не вправе ее разглашать. И, наверное, нет большой разницы, кто болеет, главное, чтобы все люди выздоровели", - сказал министр.

На сегодня в стране подтвержден 61 случай заболевания коронавирусом: в Нур-Султане – 31, Алматы – 26, Караганде - 2, в Алматинской и Актюбинской области - по одному случаю.

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