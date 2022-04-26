Причина гибели фламинго в Мангистау еще не установлена – Минэкологии

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев прокомментировал гибель фламинго в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Что касается фламинго, действительно, вчера вышла информация в социальных сетях, в Интернете о том, что молодой человек снял порядка пяти особей погибших фламинго. Наши службы, областная территориальная инспекция с этим парнем связались. По факту съемка была проведена еще 10 дней назад. Тем не менее, наши инспекторы должны были вчера выехать, связаться с автором этого видео, определить место, где проводилась эта съемка, и с выездом на место посмотреть и на месте разобраться, взять анализы. По результатам анализов будет установлена причина гибели этих птиц», – сказал министр на пресс-конференции в Правительстве.

Глава ведомства пообещал предоставить пресс-релиз, как только будет получена информация.

Ранее в Минэкологии сообщили о гибели 5 особей фламинго на территории Бейнеуского района Мангистауской области.

В Мангистауской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира отметили, что причиной гибели птиц могут быть плохие погодные условия (пыльная буря и ветер), которые в последнее время наблюдаются в регионе. Все это вкупе с отсутствием источников воды в Бейнеуском районе, по территории которого проходит миграция фламинго, могло привести к гибели слабых особей.