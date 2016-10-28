​Причина трагедии – халатность врачей

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

На прошлой неделе в центральной поликлинике Каскелена скончались сразу двое новорожденных. По этому поводу в акимате Алматинской области состоялось экстренное совещание, в ходе которого прозвучала жесткая критика в адрес врачей и чиновников, курирующих сферу медицины.

В начале заседания директор Карасайской ЦРБ Сауле Сауранбаева попыталась ответить, что мать тройни, из которой одна из погибших девочек, ранее с интервалом в полтора года родила семерых детей, и здоровье женщины не успело восстановиться после такой нагрузки. Кроме того, тройняшки родились недоношенными – в 7 месяцев, и это стало дополнительной угрозой для жизни малышей.

Ответ главврача больницы не удовлетворил акима области Амандыка Баталова. Он заметил, что современные технологии позволяют предупреждать многие случаи младенческой смертности, и этот исключительным не является. Выступившие следом заместитель акима области Бахтияр Унербаев и руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев также не дали внятных объяснений случившемуся ЧП, признавая лишь, что это их упущение.

– Такого в нашей области никогда не было! – выразил глубочайшее возмущение глава регио­на. – Основная причина этих вопиющих фактов – равнодушие врачей, которые не приложили усилий для сохранения жизни новорожденных, халатно отнеслись к своим профессиональным обязанностям. Надо было уделить особое внимание роженицам, привлечь на помощь специалистов из Алматы, созвать консилиум, но ни в коем случае не допустить трагедии. Данная ситуация наглядно показывает, что не было четкого контроля со стороны курирующего заместителя акима и руководства облздрава.

А. Баталов также отметил, что за годы независимости в Жетысу построено 127 лечебных учреждений, 484 объекта прошли капитальный ремонт. Бюджет сферы здраво­охранения вырос до 76 млрд тенге. Совсем недавно в Талдыкоргане открыли еще одну современную больницу. Словом, создаются все условия для оказания населению профессиональной медицинской помощи, но должного качества почему-то нет.

По итогам заседания первому заместителю акима области Лаззату Турлашову поручено взять под особый контроль специальное расследование фактов младенчес­кой смертности. 

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