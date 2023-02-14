Причинившего 6,3 млрд тенге ущерба казахстанцам главу финпирамиды экстрадировали из Польши

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Из Польши в Казахстан экстрадировали одного из руководителей финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Скриншот с видео пресс-службы Генпрокуратуры РК

Министерство юстиции Польши удовлетворило запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче «К», разыскиваемого за руководство финансовой пирамидой QI Trade Kazakhstan в составе транснациональной организованной группы.

«Он подозревается в том, что в период с 2018 по 2020 год для хищения чужого имущества, будучи одним из руководителей финансовой пирамиды, организовал незаконную схему по привлечению денежных вкладов в лжепроекты, создав иллюзию выплат больших процентов.

В результате преступных действий участников организованной группы более 1 345 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 6,3 млрд тенге.

После совершения преступлений «К» скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск», – проинформировали в ГП.

Сегодня сотрудники Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел экстрадировали подозреваемого «К» в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. Он водворен в следственный изолятор города Астаны.

За совершение преступлений ему грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы, акцентировали в высшем надзорном органе страны.

«Следует отметить, что высокий уровень сотрудничества между нашими государствами в уголовно-правовой сфере, позволил впервые экстрадировать подозреваемое лицо в Казахстан, несмотря на отсутствие с Польшей двустороннего договора о выдаче», – подчеркнули в Генпрокуратуре РК.

 

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