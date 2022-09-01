Причиной гибели рыбы на озере Большом Чебачьем в нацпарке «Бурабай» мог стать выброс природного газа со дна водоема.

Замор озерного масштаба

Об этом со ссылкой на специалистов областного департамента экологии и северного филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» сообщила дирекция ГНПП «Бурабай».

Напомним, 12 августа инспекторами ГНПП был установлен факт частичной гибели рыбы на озере Большом Чебачьем. 14 августа сотрудники нацпарка совместно со специалис­тами Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и областного департамента ­экологии совершили комиссионный ­осмотр места гибели рыб.

С 14 по 20 августа по всей береговой линии озера было собрано и утилизировано около 250 кг погибшей рыбы, в основном – сиговых пород.

«В пробах воды озера Үлкен Шабақты, отобранных 14 авгус­та, установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации по солевому составу, рН-среды, фторидам. В месте замора рыбы и в 300 метрах слева от замора концентрация рН-среды составила 9,06–9,08 при установленной предельно допус­тимой концентрации (ПДК) – от 6 до 9).

Химическое потребление кис­лорода (ХПК) составило 33–38 мг O2⁄л при норме 30 мг O2⁄л в месте замора рыбы и справа от него. Биохимическое потребление кислорода также превышает нормативы. Содержание фторидов составило 7,31–8,52 мг⁄л, в норме – 1,5 мг⁄л, однако это показатель природного характера и не может свидетельствовать о загрязнении водоема.

Повышенная засоленность воды также носит природный характер. Содержание растворенного кислорода находится в пределах нормы от 9,0 до 10,9 мг⁄л (в норме – не менее 4 мг⁄л). Содержание азота аммонийного также в пределах нормы – от 1,40 до 1,98 мг⁄л, норма ПДК 2 мг⁄л.

Кстати, повышенное содержание азота аммонийного, предположительно, может быть связано с цветением водоема в летний период. «В пределах зоны замора рыбы антропогенного воздейст­вия не обнаружено, в данном райо­не отсутствуют промышленные предприятия и населенные пункты», – сообщил руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля областного департамента экологии Максим Шлымов.

По информации северного филиала НПЦ рыбного хозяйства, в ходе обследования озера совместно с ихтиологом ГНПП «Бурабай» в трех точках водоема также были проведены исследования по содержанию растворенного кислорода, степени насыщения и температурного режима.

– На всех трех участках показатели соответствовали норме и не достигали критических значений, которые могли бы послужить причиной гибели рыб. На месте проведены обследования погибших особей рыб на предмет обнаружения патологий жабр, внутренних органов и иных показателей, свидетельствующих о возможной причине гибели. У всех особей каких-либо видимых патологий не обнаружено. С учетом этого, а также отсутствия стока бытовых вод в водоем и тектонического происхождения озера можно предположить, что регулярные заморные явления, происходящие на водоеме, связаны с возможным выбросом природного газа со дна озера, – отметил научный сотрудник ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» Денис Бурков.

К слову, дирекция нацпарка «Бурабай» достигла договоренности о приезде в сентябре группы специалистов НПЦ рыбного хозяйства для более глубокого совместного изучения ситуации и проведения на озере дополнительных исследований.