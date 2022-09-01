Экономика
Причиной гибели рыбы на озере Большом Чебачьем в нацпарке «Бурабай» мог стать выброс природного газа со дна водоема.
Асель Мухамед-Амин, Акмолинская область

Замор озерного масштаба

Об этом со ссылкой на специалистов областного департамента экологии и северного филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» сообщила дирекция ГНПП «Бурабай».

Напомним, 12 августа инспекторами ГНПП был установлен факт частичной гибели рыбы на озере Большом Чебачьем. 14 августа сотрудники нацпарка совместно со специалис­тами Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и областного департамента ­экологии совершили комиссионный ­осмотр места гибели рыб.

С 14 по 20 августа по всей береговой линии озера было собрано и утилизировано около 250 кг погибшей рыбы, в основном – сиговых пород.

«В пробах воды озера Үлкен Шабақты, отобранных 14 авгус­та, установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации по солевому составу, рН-среды, фторидам. В месте замора рыбы и в 300 метрах слева от замора концентрация рН-среды составила 9,06–9,08 при установленной предельно допус­тимой концентрации (ПДК) – от 6 до 9).

Химическое потребление кис­лорода (ХПК) составило 33–38 мг O2⁄л при норме 30 мг O2⁄л в месте замора рыбы и справа от него. Биохимическое потребление кислорода также превышает нормативы. Содержание фторидов составило 7,31–8,52 мг⁄л, в норме – 1,5 мг⁄л, однако это показатель природного характера и не может свидетельствовать о загрязнении водоема.

Повышенная засоленность воды также носит природный характер. Содержание растворенного кислорода находится в пределах нормы от 9,0 до 10,9 мг⁄л (в норме – не менее 4 мг⁄л). Содержание азота аммонийного также в пределах нормы – от 1,40 до 1,98 мг⁄л, норма ПДК 2 мг⁄л.

Кстати, повышенное содержание азота аммонийного, предположительно, может быть связано с цветением водоема в летний период. «В пределах зоны замора рыбы антропогенного воздейст­вия не обнаружено, в данном райо­не отсутствуют промышленные предприятия и населенные пункты», – сообщил руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля областного департамента экологии Максим Шлымов.

По информации северного филиала НПЦ рыбного хозяйства, в ходе обследования озера совместно с ихтиологом ГНПП «Бурабай» в трех точках водоема также были проведены исследования по содержанию растворенного кислорода, степени насыщения и температурного режима.

– На всех трех участках показатели соответствовали норме и не достигали критических значений, которые могли бы послужить причиной гибели рыб. На месте проведены обследования погибших особей рыб на предмет обнаружения патологий жабр, внутренних органов и иных показателей, свидетельствующих о возможной причине гибели. У всех особей каких-либо видимых патологий не обнаружено. С учетом этого, а также отсутствия стока бытовых вод в водоем и тектонического происхождения озера можно предположить, что регулярные заморные явления, происходящие на водоеме, связаны с возможным выбросом природного газа со дна озера, – отметил научный сотрудник ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» Денис Бурков.

К слову, дирекция нацпарка «Бурабай» достигла договоренности о приезде в сентябре группы специалистов НПЦ рыбного хозяйства для более глубокого совместного изучения ситуации и проведения на озере дополнительных исследований.

Популярное

Все
Цены давят на бизнес и бюджет
Как «запортачено», так и заплачено
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Гидроресурсы Тургайского края
Остался счетчик без методики
В новый учебный год со старыми вопросами
Премьера в столице
Осень. Снова дефицит солярки
Конституция: идеи и люди
Без шаров
Северный полюс успеха
В Усть-Каменогорске мошенник повесил на своих знакомых кредиты на 22 миллиона тенге
Вопросы и ответы
Медовар из Сырымбета
Системная поддержка
Запас кормов карман не тянет
Смелые и отважные
С ностальгией и улыбкой
Сенаторы зарегистрированы
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Дендрокарта есть, но ее... нет
Пожар уничтожил рынок в Жетысае
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Плохие дороги: причин не счесть
Более 38 млн тенге украли у предпринимателя и пенсионера работники Казпочты в ЗКО
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане
Ухаживать бы, а не прикрывать
Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр
Новые принципы и гарантии
Серьезные искажения в обменных курсах между нацвалютами стран ЕАЭС отметил Смаилов
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане

Читайте также

Экономика
Остался счетчик без методики
Экономика
Цены давят на бизнес и бюджет
Экономика , Энергетика
Биржевой комитет решил приостановить торги для стабилизации…
Экономика
Утверждены ставки по депозитам в тенге на октябрь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]