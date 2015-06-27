Причину "болтливости" попугаев выяснили американские ученые
Шынар Оспанова
Американские ученые во главе с нейрофизиологами из Университета Дьюка (США) узнали секрет разговорчивости попугаев, сообщает портал Vokrugsveta.ru.
В ходе исследования научные работники изучили структуру мозга восьми различных видов говорящих пернатых из Австралии и Африки. Сравнив активность генов в разных типах нервных клеток у волнистых попугаев, африканских жако, аратинг, ара, корелла и нескольких видов амазонских попугаев и певчих птиц, нейрофизиологи обнаружили в их мозге необычный участок, который отсутствует у других видов пернатых.
Оказывается, в мозге певчих птиц и попугаев присутствуют так называемые "ядра обучения". Это особые группы нейронов, которые помогают птицам запоминать звуки, которые они слышат, и затем воспроизводить их. Генетический анализ показал, что эти "ядра" в мозге попугаев устроены совершенно иначе – они окружены многослойной оболочкой, состоящей из таких же нейронов. Чем толще эта оболочка, тем выше способность попугая запоминать слова и справляться с воспроизведением звуков.
В процессе исследования нейрофизиологи также выяснили, почему попугаи часто "танцуют" под музыку. Оказалось, что их "ядра обучения" тесно связаны с двигательными центрами мозга. По мнению ученых, способность попугаев имитировать звуки возникла в процессе эволюции, чтобы общаться с сородичами и защищать собственную территорию.