Причину гибели 220 тюленей на Каспии озвучил глава Минэкологии

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев озвучил официальную причину гибели тюленей на Каспии, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"С начала года 220 мертвых тюленей обнаружено на участке в Каражамбасе и юго-западной оконченности полуострова Тупкарагын. Они были вынесены штормовыми – северо-западными и западными – ветрами с акватории северного и среднего Каспия. В связи с тем, что обнаруженные туши морских животных находились в стадии сильного разложения произвести отбор ткани для проведения токсикологических, гистологических и вирусологических исследований не представилось возможным. Морские животные погибли несколько месяцев назад", – сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.



По его словам, внешний осмотр и промеры тел удалось провести только у 67 туш тюленей. В результате выяснилось, что около 25% особей имели следы механических воздействий, которые привели или могли привести к их гибели.



"Причинами механических воздействий могли быть прилов тюленей в рыболовные сети, нанесение травм живым или мертвым тюленям при их выпутывании, запутывание тюленей в запрещенных орудиях отлова. Речь про крючки – это варварский способ ловли. Такое орудие улова у нас запрещено. Также могло иметь место попадание под винты судна. Возраст удалось установить только у 19 из обследуемых особей, 10 особей были щенками, рожденными в зиму 2021-2022 . Смертность щенят объясняется их истощением, замерзанием вследствие попадания в воду, выносом льда с новорожденными тюленями в открытое море. Теплая зима 2021-2022 года была неблагоприятна для размножения тюленя на льдах. Поэтому указанные факты стали причиной естественной смертности тюленя", – добавил министр.



Он отметил, что возраст самой взрослой обнаруженной особи составил 13 лет.



"Все обнаруженные туши после осмотра и проведения необходимых промеров тел были утилизированы с соблюдением санитарных норм. Еще один момент – гибель тюленей многие связывают с выполнением дноуглубительных работ компанией, которая разрабатывает Кашаганское месторождение. Об этом тоже в заключении сказано. Результаты исследования 2021 года свидетельствуют об отсутствии значимого влияния дноуглубительных работ на зоопланктонные сообщества. Вместе с тем на зоопланктонные и фитопланктонные организмы и макрозообентоз оказывается воздействие средней степени значимости, что соответствует проекту оценки воздействия на окружающую среду. Во время проведения дноуглубительных работ принимаются все необходимые меры для минимизации их воздействия на морские организмы, в том числе на каспийского тюленя", – резюмировал Сериккали Брекешев.