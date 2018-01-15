Причину нарушения сроков проведения судебных экспертиз назвал глава Минюста
Лаура Тусупбекова
Основные причины нарушения сроков проведения судебных экспертиз в Казахстане назвал министр юстиции Марат Бекетаев в ходе правительственного часа в Мажилисе РК, сообщает корреспондент Кazpravda.kz.
"Первая причина – большая нагрузка на судебных экспертов, и зачастую она может быть связана с тем, что некоторые экспертизы назначаются необоснованно, и для рассмотрения в уголовном процессе, может быть, в них не было необходимости, она была назначена для полноты и всестороннего рассмотрения. Вот эти два принципа в какой-то степени входят в конфликт с принципом обоснованности назначения экспертиз", – сказал Бекетаев.
Второй причиной, по его словам, является то, что органы, назначающие экспертизы, не всегда своевременно и в полном объеме предоставляют соответствующие материалы.
"Если бы они предоставляли материалы вовремя, может быть, мы эти экспертизы быстрее проводить смогли бы", – сказал глава Минюста.
При этом он отметил, что по итогам 2017 года около 300 экспертиз проведено с нарушением сроков.
"В прошлом году в центр судебных экспертиз поступило порядка свыше 190 тысяч материалов, постановлений на проведение судебных экспертиз. По итогам года около 300 экспертиз проведены с нарушением сроков. Казалось бы 0,2 процента, но все равно это 300 уголовных дел, то есть для кого-то статистика – это всего лишь 0,2 процента, а для кого-то – это 300 уголовных дел, это живые люди за этими уголовными делами, это судьбы людей", – сказал Бекетаев.