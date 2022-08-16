Причину нехватки дизтоплива озвучили в Минэнерго Казахстана

Представители Министерства энергетики РК назвали причину нехватки дизельного топлива в приграничных регионах страны, сообщает Kazpravda.kz.

«В ходе совещания всеми крупными сетями АЗС было отмечено повышенное потребление дизельного топлива в приграничных регионах страны из-за перетоков топлива за рубеж транзитным транспортом по причине низких цен», - сообщила пресс-служба ведомства.

Представители министерства в то же время заверили, что казахстанские фермеры в полном объеме обеспечены дизельным топливом для проведения осенне-полевых работ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Алихан Смаилов назвал справедливыми возмущения казахстанцев из-за перебоев с ДТ и поручил чиновникам не допустить дефицита.