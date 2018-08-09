Причину ослабления курса тенге назвал Нацбанк Казахстана
Национальный банк РК назвал причину ослабления курса тенге, сообщает Kazpravda.kz.
"9 августа 2018 года курс тенге ослаб до уровня 354,06 тенге за доллар США, или на 1,6 процента в сравнении с предыдущим днем. Это стало следствием обесценения рубля на фоне возросших рисков ужесточения санкций в отношении России и снижения цен на нефть", – говорится в релизе Нацбанка.
При этом, как отмечается, российский рубль за день ослаб на 4,2 процента – с 63,6 рубля до 66,3 рубля по отношению к доллару США и на 4,1 процента – с 73,8 рубля до 76,8 рубля по отношению к евро.
"Поводом к ослаблению рубля стала информация о новом законопроекте сенаторов США об антироссийских санкциях, который предусматривает ограничения на финансирование государственного долга Российской Федерации и на сделки с имуществом ряда ведущих российских банков. В случае принятия законопроекта он может вступить в силу 22 августа 2018 года", – пояснили в пресс-службе финансового регулятора.
Текущая ситуация с российским рублем в основном объясняется политическими факторами и основывается на ожиданиях участников рынка, добавили в пресс-службе.
Вместе с тем цена на нефть марки Brent снизилась до 72 долларов за баррель на фоне информации о потенциальном введении Китаем пошлин на американские нефтяные продукты.
В настоящее время курсообразование происходит без участия Национального банка Казахстана. Нацбанк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге, напомнили в пресс-службе.