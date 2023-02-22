Причину приостановки отгрузки нефти на КТК пояснил глава Минэнерго

По словам Акчулакова, на КТК ждут нормализации погоды.

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Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах Правительства высказался о ситуации на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает корреспондент Каzpravda.kz.

Глава Минэнерго отметил, что отгрузка нефти приостановлена в связи с погодными условиями.

«На Черном море сейчас сильные штормы. Очевидно, что в этой ситуации отгрузку совершать нельзя, это опасно», - сказал министр.

Сейчас, по его словам, на КТК ждут нормализации погоды.

«Ожидаем, что в этот четверг, по прогнозу синоптиков, примерно в 16.00 должна установиться нормальная погода, которая позволит танкерам зайти в акваторию и встать на загрузку. Пока работаем на резервуарный парк, добычу не останавливали», - добавил Болат Акчулаков.