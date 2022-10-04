Причину взрыва в оружейном магазине Костаная назвала Генпрокуратура

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК проинформировала о расследовании пожара в оружейном магазине в Костанае, сообщает Kazpravda.kz.

Так, следствие установило, что накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрел в Карагандинской области 40 килограммов пороха марки «Сокол» для последующей расфасовки и продажи.

Данный порох был транспортирован в Костанай в нарушение правил перевозки опасных грузов при 36 градусах температуры воздуха и помещен на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошел взрыв.

Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва явилось воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару, отметили в генпрокуратуре.

Следствие устанавливает степень ответственности виновных лиц, добавили в пресс-службе.

Напомним, 3 сентября в костанайском магазине "Оружейная палата" произошел взрыв. В результате пострадали 11 человек, из которых 4 погибли. Все они были работниками магазина. От взрыва также получили повреждения соседние коммерческие объекты и жилые дома.