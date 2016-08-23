Причины аллергии установили британские ученые

Британские ученые выявили корни происхождения аллергии, сообщает Kazpravda.kz.
Представителям науки удалось установить некую однотипность у белка, содержащегося в продуктах питания и окружающей среде, с белком многоклеточных паразитов. Специалисты заявили, что аллергия – это, по сути, всего лишь ошибка нашей иммунной системы.
Иммунитет возник в ходе эволюции для того, чтобы человек мог бороться с болезнями, переносимыми такими червями-паразитами. Но сейчас иногда происходит, что иммунитет считает опасной некоторую пищу либо же пыльцу и так далее.
Специалисты обнаружили в пыльце растений белок, схожий с белком у паразитов. Между тем именно аллергия на цветение является наиболее распространенной.
Таким образом мы расплачиваемся за спасение от паразитов, заявили специалисты.