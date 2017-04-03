Причины дефицита газа в двух регионах назвали в Минэнерго РК

Экономика
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Азамат Сыздыкбаев
Вице-министр энергетики Асет Магауов рассказал о причинах дефицита сжиженного газа в Атырауской и Мангистауской областях, передает Kazpravda.kz.

По его словам, одной из основных причин данного явления является отсутствие рыночных механизмов ценообразования на газ.

"В конце 2015 года в рамках Послания Главы государства было поручено рассмотреть переход на рыночные механизмы ценообразования по всем видам продуктов. К сожалению, по сжиженному газу, как и по 80-му бензину, у нас остается механизм государственного регулирования. Данный механизм приводит к существенным перекосам на рынке, возникновению различных схем – в итоге удешевление может не дойти до конечного покупателя", – пояснил он.

Поэтому, как отметил вице-министр, необходимо ввести рыночные механизмы ценообразования на все виды топлива, на что и направлена в данный момент политика министерства. Он также подчеркнул, что высокая экспортная цена создает предпосылки для контрабанды топлива.

"Политика нашего министерства заключается в том, чтобы по всем видам продуктов было рыночное ценообразование. Сейчас цена на газ на рынке установлена в 28 тысяч тенге за тонну. Вместе с тем создаются стимулы для контрабанды на экспорт, потому что экспортная цена гораздо выше. Мы пытаемся пресечь разные каналы экспорта, но надо рубить на корню – убирать экономические стимулы к таким схемам", – добавил Магауов.

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