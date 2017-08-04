Экономика
Причины дефицита сжиженного газа в Мангистауской области назвали чиновники
В Министерстве энергетики прошла пресс-конференция по вопросам дефицита сжиженного нефтяного газа (СНГ) в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz.

В регионе в последнее время наблюдается высокое потребление газа.

"Причиной сложившегося дефицита в области, по информации акимата, является увеличение потока туристов на море и паломничество в святые места, использование кондиционеров в машинах, перевозка овощей и бахчевой продукции с полей и т.д.", – сообщил в ходе пресс-конференции директор департамента развития газовой промышленности Зияш Киякбаев.

Дефицит газа в данной области наблюдался в мае текущего года, тогда причиной было снижение его производства в ТОО "КазГПЗ". Для устранения проблемы Министерством энергетики РК было выделено 2000 тонн газа с ресурсов АО "СНПС-Актобемунайгаз".

Стоит уточнить, что ТОО "КазГПЗ" является основным поставщиком СНГ в области и ежемесячно вырабатывает 13-14 тыс. тонн газа, которые отпускает на внутренний рынок региона. Так, в августе предприятие выделило 13 940 тонн газа. Однако этого недостаточно. И ввиду сложившейся ситуации акимат Мангистауской области 2 августа обратился с письмом в Минэнерго о выделении дополнительного объема газа в объеме 2000 тонн с АО "СНПС-Актобемунайгаз".

Накануне, 3 августа, министерством внесены дополнения в утвержденный план поставки СНГ на август, и региону был выделен запрашиваемый объем.

Первая отгрузка с завода прошла сегодня (12 вагонов, 420 тонн), разгрузка в Мангистауской области ожидается 6 августа.

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