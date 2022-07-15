Причины материнской и младенческой смертности назвала глава Минздрава

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, какие меры будут приняты для снижения в стране материнской и младенческой смертности, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На сегодняшний день в целом за первое полугодие впервые за все годы пандемии мы наблюдаем снижение общей смертности на 10%. По младенческой смертности, если посмотреть с 2014 года, то за последние 10 лет показатель был нестабильный. И резкий рост идет в 2014, 2015 годах, некоторое снижение в последующие годы, и рост в 2019 году. Рост связан с состоянием здоровья матерей, так как младенческая смертность – это смертность до года. В основном дети погибают от перинатальных причин. Это значит, что дети рождаются с определенными болезнями», – сказала Ажар Гиният.

По ее словам, многие родильные дома, перинатальные центры построены в прошлом веке, и их материально-техническая база давно устарела. В этих стационарах нет соответствующих условий для выхаживания больных, недоношенных детей, они не соответствуют международным стандартам.

«При поддержке Президента, по его поручению теперь Правительством будет запланировано строительство новых перинатальных центров и проведение капитальных ремонтов во всех роддомах», – резюмировала она.

Напомним, 14 июля на расширенном заседании Правительства Президент Казахстана высказал обеспокоенность ростом материнской и младенческой смертности в стране и поручил принять срочные меры по решению проблемы.