Причины ослабления тенге озвучили в Нацбанке

Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов рассказал, что влияет на обменный курс тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«За сентябрь 2022 года курс тенге по отношению к доллару ослаб на 0,9%, до 476,53 тенге за доллар», – сказал Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

По его словам, давление на обменный курс тенге, как и на валюты других развивающихся рынков, продолжают оказывать активное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США, глобальное укрепление курса доллара США, а также эскалация геополитических конфликтов.

«Гибкое курсообразование способствует повышению эффективности функционирования валютного рынка и сохранению международных резервов», – резюмировал глава Наццбанка.