Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
После укрепления тенге с начала недели до 425,64 курс вновь слабеет. О том, с чем связаны такие колебания, рассказал заместитель директора Департамента монетарных операций Национального банка Иван Сердюк, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
"Действительно, позитивная динамика курса тенге была сегодня прервана, торги открылись с ослаблением до 426,67 (или 0,24% от предыдущего закрытия). Из-за ускорения инфляции глобальные рынки пристально следят за риторикой мировых ЦБ на предмет ужесточения монетарных условий. Подтверждением чего стало прошедшее заседание ФРС США.
Сегодня ночью ФРС США сохранила целевой диапазон ключевой ставки в коридоре 0-0,25%, при этом повысила прогнозы инфляции на 2021 год с 2,4% до 3,4%. По результатам заседания 13 представителей Комитета по открытым рынкам из 18 ожидают повышения ключевой ставки в 2023 году, а 7 представителей видят первое повышение ставки уже в 2022 году. В результате медиана прогнозов ключевой ставки на конец 2023 года повысилась с 0,12% до 0,63%. Кроме того, началось формальное обсуждение поэтапного сворачивания программы скупки активов.
На фоне пересмотра прогнозов инфляции и ожиданий повышения ставки ФРС индекс доллара США к корзине валют развитых стран (DXY) укрепился на 1% за день. Рост доходности казначейских облигаций США составил порядка 10 б.п. за день, что также оказывает поддержку укреплению доллара США.
Изменение риторики ФРС США в сторону ужесточения является риск-фактором для всех валют развивающихся рынков. Рост доходностей казначейских облигаций США подстегивает укрепление глобального курса доллара. После заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США более 20 валют стран с развивающейся экономикой ослабли. Так, например, с 15 по 16 июня южноафриканский ранд ослаб на 1,9%, мексиканское песо – на 1,8%, турецкая лира и российский рубль – на 0,6%", – сообщил Иван Сердюк.
Он отметил, что динамика российского рубля была достаточно волатильной 16 июня. После первых переговоров
между президентами США и РФ в Женеве рубль кратковременно укрепился до уровня 71,63, так как инвесторы позитивно оценили договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Позднее курс рубля ослаб, достигнув 72,65 за доллар.
"Помимо общего тренда ослабления валют развивающихся рынков, негативным фактором для тенге стало снижение стоимости нефти. Стоимость барреля нефти 16 июня впервые с 2019 года выросла до 74,9 доллара. Однако по состоянию на утро 17 июня цена откатилась на 0,7%, до 73,9 доллара.
Глобальное укрепление курса доллара США также оказывает давление на нефть. Снижение цен на нефть было сдержано данными о снижении запасов, которые достигли уровня марта 2020 года. Ослабление ограничений в Калифорнии, снижение новых случаев заражения вирусом и рост мобильности населения повлияли на запасы.
Несмотря на коррекцию 17 июня, тренд для тенге остается положительным. С начала недели национальная валюта укрепилась на 0,48 тенге (с 427,15 до 426,67 за доллар)", – заключил Иван Сердюк.