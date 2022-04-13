Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"

В АО "Казахтелеком" объяснили причину временных проблем с интернетом у казахстанцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"В связи с кратковременной загрузкой в направлении серверов Google DNS было зафиксировано увеличение времени отклика до данных серверов. Проведена балансировка трафика, проблема на данный момент устранена", - говорится в сообщении Казахтелекома.

В компании отметили, что затруднения с доступом к сети Интернет носили кратковременный характер.

"Благодарим клиентов за проявленное терпение и понимание", – добавили в пресс-службе.