Причины укрепления рубля по отношению к тенге пояснили в Нацбанке РК

На брифинге в Национальном банке РК заместитель председателя НБРК Алия Молдабекова разъяснила причины укрепления рубля по отношению к тенге, сообщает Kazprvada.kz.

"Укрепление рубля не только по отношению к тенге, но и ко всем остальным валютам, связано с двумя основными факторами. Первый фактор - это высокие цены на энергоресурсы: нефть, газ, то есть, основные экспортные позиции России, и они не только экспортируют по высоким ценам, но ещё и ввели требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров", - сказала Молдабекова.

Вторая причина связана с ограничениями по капиталу, проводимыми Центробанком России.

"Ограниченный спрос на иностранную валюту соответственно вызвал большое предложение и ограниченный спрос, что ведет к укреплению рубля по отношению к доллару, к евро, и к тенге", - пояснила Алия Молдабекова.

Также она сообщила о стабилизации курса тенге и об обстановке на внешних рынках.