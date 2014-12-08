Придать борьбе с коррупцией общенародный характер 822 Оралбай АБДЫКАРИМОВ, председатель Республиканского обществен

Цель учреждения этого международного дня согласно резолюции Генеральной Ассамблеи – углубление понимания проблемы коррупции и роли конвенции в предупреждении и борьбе с ней. Мировое сообщество пришло к убеждению о необходимости проводить согласованную политику защиты общества от коррупции.

Вопрос противодействия этому злу представляется одним из важнейших для любого цивилизованного общества. Коррупция разлагает и расшатывает государство изнутри, сводит на нет предпринимательскую и инициативную деятельность граждан, угрожает стабильности в обществе, в связи с чем она названа Президентом нашей страны «угрозой национальной безопас­ности». Борьба с ней – один из приоритетов государственной политики Казахстана.

Особенно активно она должна вестись в госструктурах, ибо поражение их коррупцией приводит к снижению роли государства в качестве регулятора экономических и социальных процессов, способствует криминализации общества, а в итоге – подрывает веру граждан в способность власти защитить их права и свободы.

Коррупция как социальное явление неразрывно связана с нравственной и правовой культурой общества. Беспристрастность, независимость должностных лиц при принятии решений – одно из важнейших условий ее предупреждения и пресечения.

Наша республика с момента образования последовательно создавала логически выверенную правовую систему противодействия коррупции. Принято значительное количество законов, постановлений Правительства, затрагивающих вопросы данной сферы. Казахстан присоединился к глобальным международным актам по борьбе с коррупцией. 4 мая 2008 года ратифицирована Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года и, следуя рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития, введены в национальное законодательство такие положения, как обязанность государственного служащего сообщать о ставших ему известными фактах коррупции; понятие «конфликт интересов»; установлен пожизненный запрет на занятие любых должностей в госорганах для лиц, уволенных за совершение коррупционного правонарушения. Уголовная ответственность за взяточничество распространена и на должностных лиц иностранных государств, международных организаций.

Все это позитивно отразилось на рейтингах Международной неправительственной организации Transparency International, проводящей исследования по уровню восприятия коррупции. По данным этой структуры, Казахстан в 2014 году улучшил показатели на 14 позиций.

Конвенцией предусмотрено вовлечение в противодействие коррупции частного сектора. В целях поддержки антикоррупционных инициатив Лидера нации, Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева год назад – в декабре 2013 года – учреждена некоммерческая республиканская организация «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ». Это единственная в настоящее время республиканская неправительственная организация подобной направленности, которая проводит анализ и мониторинг системы управления коррупцион­ными рисками в госорганах и на предприятиях квазигосударственного сектора.

Безусловно, коррупция представляет собой сложный социальный феномен, распространенный во всем мире, характерный как для развитых, так и для развивающихся стран, независимо от формы государственного устройства. Но вместе с тем общепризнанно и то обстоятельство, что распространенность и масштабы коррупции в определенной степени связаны и с реальными политическими, социально-экономическими и правовыми условиями, существующими в конкретной стране.

Лидер нации Н. А. Назарбаев, проявляя твердую политическую волю, в каждом Послании народу Казахстана ставит акценты на необходимость наращивания усилий в борьбе с коррупцией. Такая борьба – это не временная кампания, а последовательная и долгосрочная государственная политика нашего Президента. От того, как мы будет выполнять его поручения, зависит успех общества в достижении амбициозной задачи по вхождению в число 30 наиболее развитых государств.

В ноябрьском 2014 года Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» Лидер нации определил новые векторы социально-экономической модернизации казахстанского общества, подкрепленные значительными ресурсами. Президент страны отвел большую роль усилению контроля со стороны общества за ходом реализации предложенной новой экономической политики. Однако проект закона об общественном контроле, призванный стать современным и эффективным правовым инструментом независимого мониторинга, еще не разработан.

Вместе с тем законодательством уже предусмотрены правовые основания участия общества в контроле за процессами в различных сферах. Он законодательно закреплен Трудовым, Экологическим, Уголовно-исполнительным кодексами, законами о государственных услугах, частном предпринимательстве, защите прав потребителей и другими. Поэтому задача неправительственного сектора – принять активное участие в реализации задач новой экономической политики.

В прошлогоднем Послании народу Глава государства поручил разработать новую стратегию борьбы с коррупцией, проект которой еще не прошел широкого обсуждения. На наш взгляд, новая антикоррупционная стратегия должна затронуть главный отраслевой закон в этой сфере.

Принятый в 1998 году Закон «О борьбе с коррупцией» позволил создать антикоррупционную государственную систему, но сегодня этого уже недостаточно. Нужен другой документ, который определит новые направления и ресурсы в борьбе с этим социальным злом.

Ужесточение механизмов борьбы с коррупцией само по себе не может стать эффективным средством снижения ее уровня, а усиление наказания за коррупционную деятельность должно сопровождаться другими комплексными мерами, в том числе и мерами поощрения честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления государственными делами и общественным имуществом.

Характерной чертой настоя­щего этапа противодействия коррупции должен стать его общенародный характер, базирующийся на принципах партнерства субъектов антикоррупционной политики, приоритета мер предупреждения и нравственных начал.

Кроме того, имеющаяся правовая система противодействия коррупции отстает в ряде направлений от требований и норм международного права, что снижает эффективность реа­лизуемых мер.

Новая антикоррупционная стратегия должна быть ориентирована на вопросы формирования и реализации антикоррупционной государственной политики, включающей организацию борьбы с этим негативным явлением на всех уровнях, сужение поля условий и обстоятельств, благоприятствующих коррупции, увеличение вероятности выявления таких деяний и наказания за них, а также создание атмосферы нулевой терпимости общества к коррупции во всех ее проявлениях. Немаловажным является и расширение круга субъектов этих правонарушений за счет коррупции в частном секторе (так называемой корпоративной коррупции).

Международный день борьбы с коррупцией в Казахстане проходит сравнительно незаметно. Многие жители нашей страны еще не знают о его существовании. Но мы – единственная республиканская общественная организация антикоррупционной направленности – придаем этому дню исключительное значение, во всех регионах проводим общественные акции, где открыто и ясно заявляем о своем неприятии коррупции и бескомпромиссной борьбе с нею.

