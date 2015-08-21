Придавая законную силу Свежий выпуск Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Комиссия проводит планомерную работу по приему и рассмотрению документов. Их прием производится ежедневно в течение всей рабочей недели на первом этаже здания горакимата. По словам секретаря комиссии по легализации недвижимого имущества Айгул Баймашовой, в настоящее время на рассмотрение поступило 2 353 заявления на 3 601 объект. Это в основном заявления по воп­росам легализации строений в виде жилых домов, хозяйственных пристроек и садовых домов, расположенных в садоводческих коллективах. К середине текущего месяца было рассмотрено 2 264 заявления, по которым приняты решения. По 1 424 обращениям объекты легализованы, 837 – возвращены, по 3 заявлениям отказано, 89 заявлений находятся на стадии рассмотрения. В общей сложности сегодня по городу легализован 2 861 объект недвижимого имущества на сумму 6,3 млрд тенге.