​Придется набраться терпения

Тогда новоселье здесь на улице Коктем отпраздновала семья Зарлыка и Алмагуль Мукашевых, которых вместе с их соседями можно считать местными старожилами.

– Конечно, за это время здесь все изменилось, многое в лучшую сторону, поселок в последние годы в разы увеличился и продолжает расти быстрыми темпами, неузнаваемо преображаясь на наших глазах, – говорит глава семьи. – Тут появились детсад и школа, куда 3 нашим дочерям в свое время ходить не довелось, их нам приходилось возить в город. Сегодня Бирлик можно поделить на 2 поселка – старый и новый. Властями города многое делается для его развития, но без проблем, конечно, не обходится. У нас, в частности, 3 главные проблемы – это разбитые, не асфальтированные дороги, отсутствие уличного освещения и порядком обветшавший за четверть века водопровод. На нем регулярно случаются порывы труб, после устранения которых ремонтные бригады оставляют ямы и колдобины, а их на наших улицах и без того в избытке. Автолюбители уже оставили там множество бамперов. Что же касается уличного освещения, то нам по ночам просто обидно смотреть в сторону нового поселка, где в темное время суток светло, как днем. Впрочем, и тамошние жители жалуются на то, что напряжение в электросети недостаточное. А дело в том, что за электроснабжение в обеих частях поселка отвечают разные организации. К примеру, наши улицы обслуживают гор­электросети, а на том краю – железнодорожные подразделения. Что касается водопровода, то, как нам объяс­нили в городском акимате, его прокладывала и должна обс­луживать подрядная организация из Караганды. В итоге получается, что в ответ на свои претензии мы не можем получить конкретные ответы, найти виноватого в наших бедах…

Три года назад инициативная группа местных жителей, в которую вошли семьи Мукашевых, Айтжановых, Байда, Сафоновых и Полкопиных, обращалась с письмами в областной акимат и другие инстанции, жалуясь на то, что наболевшие за 20 лет проблемы Бирлика не решаются. В их числе, помимо бездорожья и беспросветной темноты на улицах, назывались бродячие собаки, неудовлетворительное автобусное обслуживание и вывоз бытового мусора.

– Если с вывозом мусора сегодня все нормально, то остальные проб­лемы так и остались нерешенными, – завершает нашу беседу З. Мукашев. – В частности, Бирлик обслуживает единственный 9-й маршрут, на котором в основном курсируют маломестные автобусы, в зимнее время они переполнены, и те, кто в них не поместился, не могут уехать в город по 40–50 минут. А ведь население поселка с каждым годом увеличивается, и пора бы уже открывать новый маршрут, ведь, к примеру, чтобы съездить в больницу или на вокзал, людям приходится добираться туда с пересадками. В связи с этим надо бы установить, как в городе, на главных дорогах уличные указатели, чтобы те же таксисты и шоферы в поисках нужного дома не плутали по нашим и без того разбитым дорогам…

В отличие от старого поселка в новом настроение у людей сегодня более оптимистичное. Здесь мне довелось побывать в семье Амангельды и Жанылган Абдульмановых, проживающих на улице Курайлы.

– Три года назад мы пере­ехали сюда из села Бостандык Акжарского района Северо-Казахстанской области, и вместе с нами сюда перебрались семьи других наших односельчан, здесь вообще обосновалось много переселенцев из аулов и деревень, – говорит Амангельды Жанбырбаевич. – В Кокшетау живет семья моего сына, к нам часто приезжают в гости наши внучки. В ближайшее время сюда собирается переехать еще одна семья родственников. В общем и целом своим здешним житьем-бытьем очень довольны, ведь теперь мы – горожане, приблизились к цивилизации, и с нынешними условиями прежние не идут ни в какое сравнение. Вот год назад нашу улицу подключили к водопроводу, а в будущем обещают провести тепло.

И все бы хорошо, но угнетает здешнее бездорожье. Я, к примеру, весной и осенью езжу на работу в резиновых сапогах. В первый год 12 семей с нашей улицы сложились вместе по 10 тысяч тенге, наняли технику и уложили щебенку на дорогу, но таким способом эту проблему, конечно, не решишь. Ситуацию в поселке мы прекрасно понимаем, но все же хотелось бы, чтобы асфальт здесь проложили как можно быстрее…

– А еще бы продлить график движения автобуса, – вступает в беседу супруга хозяина. – Утром он ходит безукоризненно, а вот вечером водители нас не жалуют, стараются закончить свою работу пораньше. Поэтому нередко получается так, что в гости в Бирлик люди, у которых нет машин, приезжают на автобусе, а в город им приходится возвращаться на такси. А во всем остальном у нас все хорошо: работают торговые точки, аптеки, банкоматы и терминалы, есть бани, парикмахерские, медпункт, словом, условия жизни – приближенные к городским.

О той работе, что проводится сегодня в Бирлике, его перспективах на будущее в нашей беседе с выездом на место рассказал заместитель акима Кокшетау Иван Юрченко.

– В прошлом году акимат распределил 145 участков под индивидуальное строительство жилья, в этом микрорайоне проведены коммуникации для тепло-, водо- и электроснабжения, – говорит Иван Иванович. – Сегодня он активно застраивается, а потому в настоящее время мы проводим эту работу под 3 000 будущих земельных участков для индивидуального жилья на площади 60 га. Здесь будут построены школы и детсады, вся необходимая инфраструктура. Таким образом, в будущем окраина Бирлика, где мы сейчас находимся, станет его центром.

А пока здесь, как видите, прямо в степи установлены столбы для уличного освещения, построена трансформаторная станция, все готовится для работы будущих застройщиков жилья. В настоящее время акиматом разработан проект по строительству магистральных сетей теплоснабжения с увеличенным диаметром труб для микрорайона «Бирлик», который отправлен в республиканские органы на утверждение его финансирования.

По словам Ивана Юрченко, работы по благоустройству улиц, асфальтированию дорог и тротуа­ров в самом Бирлике не ведутся до тех пор, пока микрорайон окончательно не сформируется. А сейчас делать это неразумно, так как тяжелые самосвалы могут просто-напросто разбить их, ведь большегрузный транспорт сюда ездит постоянно.

– А в прошлом году здесь была заасфальтирована центральная улица, проложен тротуар к школе, – рассказывает Иван Юрченко. – В текущем году будет произведена отсыпка 3 улиц пескогранитной смесью, а в следующем году дороги на них будут заасфальтированы. Что же касается аншлагов, указателей на улицах, то они будут установлены после того, как завершится работа ономастической комиссии по переименованию улиц и утверждению их новых названий и нумерации на сессии городского маслихата. Средства же на эти цели в бюджете предусмотрены.

Вместе с замакима мы побывали в районе соседнего поселка Застанционного, где в степи сегодня вовсю кипит работа. Здесь роют траншеи под трубы водоснабжения, завершается строительство сетей электроснабжения и распределительного пункта, в котором будет находиться подстанция. По словам директора ТОО «Казэлектромонтаж» Омара Саржигитова и замес­тителя директора ТОО «Байсын А» Адиля Сабырбаева, осенью все работы будут завершены. А через несколько лет, когда на отведенном участке в 60 га все дома будут построены, микрорайон «Бирлик» и поселок Застанционный соединятся, но это дело пока еще неблизкого будущего…

– Конечно, мы находимся в курсе всех проблем и временных неудобств, которые испытывают сегодня жители Бирлика, – продолжает Иван Юрченко. – Но ведь у нас очень много работы в самом Кокшетау, и по понятным причинам не всегда руки дотягиваются до окраин, и я думаю, что горожане это осознают. А они видят, как много делается сегодня в областном центре, где активно ведется как строительство индивидуального жилья, так и много­квартирных домов. Так, если 2 года назад здесь было сдано 122 тысячи квадратных метров благоустроенного жилья, то в прошлом году – 144, а нынче планируется довести этот показатель до 160–170 тысяч квад­ратных метров. При этом в 4 домах 320 квартир предназначаются для представителей социально уязвимых слоев населения. А между тем в городе также появляются новые парки, аллеи и скверы, во дворах устраиваются зоны отдыха со спортивными и детскими площадками, и Кокшетау день ото дня хорошеет и преображается на глазах его жителей.

Что же касается окраин Кокшетау, то все видят, какими темпами сегодня растет и развивается новый микрорайон «Сары-Арка», где ко Дню знаний планируется открыть новую школу на 910 мест. И в Бирлике, думаю, дела с благоустройством улиц скоро тоже пойдут на поправку…