Антимонопольное ведомство не согласилось с низким размером штрафа, назначенного судом поставщику электроэнергии, уличенному в неправомерном отказе в бесплатном подключении жилых домов к системе электроснабжения.

Ранее специалисты департамента Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) по Туркестанской области провели внеплановую проверку деятельности ТОО «Оңтүстік жарық транзит» на предмет соблюдения законодательства в сфере естественных монополий.

Основанием для инспекции послужили заявления сразу 75 потребителей, являющихся жильцами многоквартирного дома. Все они пожаловались на то, что им было отказано в бесплатном подключении квартир к линии электропередачи.

По итогам проверки в действиях ТОО выявлены нарушения Закона РК «О естественных монополиях». По данному факту департаментом составлены 76 протоколов об административном правонарушении, а материалы переданы в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Шымкента.

Постановлением суда поставщик электроэнергии был привлечен к административной ответственности и наказан штрафом на общую сумму в 5 млн 834 тыс. тенге. Областной КРЕМ не согласился с таким исходом дела, полагая, что сумма эта существенно занижена. Решение суда первой инстанции обжаловали в апелляционном порядке.

– Суд при вынесении постановления по нашему иску необоснованно сослался на некоторые нормы КоАП РК, которые позволили привлечь нарушителя к административной ответственности с занижением общей суммы штрафа, – комментирует ситуацию руководитель департамента КРЕМ по Туркестанской области Кымбат Бейсенов. – Тем самым нарушено единообразие в толковании действующих норм Административного кодекса. Суд не обратил внимания на то, что ответчик совершил несколько административных правонарушений. В нашем случае их насчитывается 75, и все они доказаны в суде.

Апелляционная инстанция, рассмотрев заявление ДКРЕМ, согласилась с доводами антимонопольного ведомства и изменила сумму штрафа. ТОО «Оңтүстік жарық транзит» придется заплатить в доход государства сумму в три раза выше – 17 млн 502 тыс. тенге.