Придется заплатить

В миграционную полицию Усть-Каменогорска поступило судебное постановление об объявлении в розыск 47-летней горожанки, пять лет бегающей от обязательств по кредиту. Ее долг перед банком превысил 6 млн тенге.

Как пояснили в пресс-службе областного департамента полиции, сыщики установили, что женщина, видимо, в надежде скрыться, сменила номер телефона и переехала в другой город. «Теперь ее адрес известен судебным исполнителям, которые займутся взысканием долга», – отметили в департаменте.

Всего в 2022 году полицейские Восточного Казахстана выявили более 120 неплательщиков долгов и алимен­тов. Как напомнили в правоохранительном ведомстве, за уход от обязательств по исполнительному докумен­ту законом предусмотрена административная (ст. 669 КоАП РК) и уголовная (ст. 139 УК РК) ответственность.