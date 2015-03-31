Придорожный порядок Свежий выпуск 828 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Навести порядок вдоль дороги собственными силами руководитель ТОО «Берекелді» решил после того, как в прошлом году районный акимат на бюджетные средства благоустроил обочины дороги, ведущей от границы с Казыгуртским районом до Сарыагаша. Работы длились на протяжении нескольких месяцев. Специальной техникой разравняли бугры, засыпали ямы и канавы, убрали мусор, складированный нерадивыми гражданами вдоль трассы. И даже высадили несколько десятков тысяч деревьев, отдав предпочтение карагачу, который неприхотлив и привычен к жаркому южному климату.

Результат оказался впечатляющим. Дорога обрела опрятный вид, ухоженность и от этого, кажется, стала даже шире. Теперь водителям и пассажирам стало приятнее созерцать местные окрестности, да и гораздо комфортнее делать остановку в пути. Через пару-тройку лет саженцы поднимутся и зазеленеют, создав особый микроклимат вдоль магистрали.

– Мне кажется, что теперь у проезжающих по дороге людей не поднимется рука выбросить в окно мусор, глядя на придорожный порядок, – говорит Сейткаримкожа Ахраров. – Жаль только, что бюджетных средств не хватило обустроить дорогу хотя бы до поворота на курорт Сарыагаш. Сюда ежедневно приезжают сотни человек на отдых. Конечно же, в глаза им бросается резкий контраст благоустройства вдоль дорог до города и после.

В общем, смотрел Сейткаримкожа Ахраров, думал, да и решил самостоятельно навести порядок. Вернее, с помощью сотрудников компании, которые инициативу своего руководителя поддержали. Сейчас пока большого объема работы у фирмы нет, так что самое время сделать доброе дело для своего района. Тем более что испокон веков в Наурыз люди стремились заняться очисткой прилегающей территории, уборкой мусора и посадкой зеленых насаждений.

В районном акимате, куда предприниматель обратился с не совсем обычной инициативой, сначала удивились его предложению. А потом, узнав, что благоустройство не потребует затрат из местного бюджета, даже обрадовались такому стремлению навести порядок.

– Было время, когда предприниматели строили в основном мечети для своих земляков в аулах, в которых выросли, – говорит заместитель акима Сарыагашского района Акментай Есбаев. – Теперь в рамках социальной ответственности бизнеса предлагают решить и другие насущные проблемы селян. Конечно, это здорово, что ТОО «Берекелді» вышло с инициативой благоустроить обочины. Думаю, что это внесет определенный вклад в формирование культуры наших жителей, которые по этой дороге ездят в Сарыагаш и обратно. Да и перед гостями района теперь не будет стыдно за беспорядок. К сожалению, не редкость у нас, когда на арбе мусор или домашний хлам вывозят за аул и вываливают на обочины. Так вот, после того как овраги заровняют, сделать это будет сложнее.

От Сарыагаша до курортной зоны – более 15 км дороги, проходящей через Куркелеский и Коктерекский сельские округа. Ежедневно шесть единиц специальной техники ТОО «Берекелді» заняты земле­устроительными работами. Экскаватор снимает холмы и бугры, загружая грунт в самосвалы. Его используют для того, чтобы засыпать придорожные овраги, канавы и ямы. Бульдозер и грейдер равняют обочины, ширина которых до 20 м с каждой стороны дороги. За день удается продвинуться примерно на 500–600 м.

За неделю работы удалось таким способом благоустроить достаточно длинный отрезок дороги. Так что теперь тем, кто спускается с моста, проехав через Сарыагаш, открывается совсем другой вид – любо-дорого глянуть! Сейткаримкожа Ахраров просчитал, что, продвигаясь такими темпами, за месяц с запланированным объемом работы справятся полностью.

Местная власть между тем задумалась о том, чтобы такое же благоустройство провести вдоль дороги от поворота на курорт Сарыагаш до границы с Мактааральским районом. А это почти 75 км. В районном акимате даже намерены бросить клич среди предпринимателей в надежде, что найдутся и другие бизнесмены, которые поддержат идею навести порядок на своей малой родине.

А Сейткаримкожа Ахраров уже подумывает о том, чтобы вдоль обочины обустроить места отдыха для путников. Предприниматель успел подсчитать, что установка скамеек, урн для мусора, туалетов не потребует больших расходов, но придаст дорогам дополнительный комфорт и ухоженность.