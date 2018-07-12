​Приехал, увидел, отдохнул

МАНИТ, МАНИТ АЛАКОЛЬ

С недавних пор сезон летних отпусков в Восточном Казах­стане стал ассоциироваться с озером Алаколь. Причем с каждым годом на пляжах пестрого озера все больше приезжих из других регионов республики, россиян, граждан дальнего зарубежья. Объясняется это не только целебной силой алакольской воды, но и стремительным повышением комфорта на побережье.

Только за 3 последних года в местную инфраструктуру было вложено 4,5 млрд тенге. По инициативе главы региона Даниала Ахметова построена автотрасса от административного центра села Урджар до курортного поселка Кабанбай. В нынешнем году берег соединили дорогой до железнодорожной станции Жаланашколь. То есть дали возможность туристам спокойно добираться до отдаленного района по железной дороге.

С июня в расписании поездов на территории Восточного Казахстана появились два пригородных пассажирских маршрута, соединяющих Усть-Каменогорск и Семей с популярной зоной отдыха. В областном бюджете для регулярного сообщения до конца лета выделили 140 млн тенге. Стоимость билета – 2 800 тенге.

По мнению отдыхающих, темпы, с которыми меняется побережье озера, по-хорошему удивляют. Уже сегодня на местных пляжах яблоку негде упасть, пора расширять кромку. На днях в ходе рабочей поездки на Алаколь аким Даниал Ахметов не раз услышал от туристов, что озеро просто не узнать. За 3 года здесь появились набережная, свой Арбат, масса кафешек, магазинчиков, развлекательных центров…

– Поток растет, – констатировал глава региона. – Есть авиационное сообщение из Астаны, Алматы, Семея и Усть-Каменогорска, но уже ясно, что его недостаточно. На следующий год будем решать проб­лему стыковочных рейсов для пассажиров из-за рубежа. Кроме того, поступают просьбы увеличить число купейных вагонов, и мы это сделаем. Благоустройство продолжится. Побе­режье Алаколя будет приведено в соответствие с международными стандартами курортной зоны.

Апгрейд за последние 2 года пережили также такие туристические фишки Восточного Казахстана, как Бухтарминское водохранилище, Сибинские озера и Катон-Карагайский государственный национальный природный парк. К Сибинам, куда десятки лет выезжали только «дикарями», теперь ведет отличное шоссе. На главном озере из соцветия чистейших водоемов начал действовать муниципальный пляж. Безопасный, удобный, с шезлонгами, кабинками, вышками. Устькаменогорцы сегодня с ужасом вспоминают условия, которые были здесь еще 3–4 года назад.

Широкая трасса проложена и к зоне отдыха «Голубой залив» на Бухтарминском водохранилище. По словам водителей, время в пути от Усть-Каменогорска до баз отдыха сократилось минимум на час.

ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ

В Катон-Карагайском районе на новый уровень поднялся брендовый для здешних мест экологический туризм. Сам факт включения Катон-Карагайского государственного национального природного парка в трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» стал, образно говоря, медом, на который сегодня летят туристы со всех уголков мира.

Казахстанский Алтай представляет собой все разнообразие природных зон – от высокогорных до степных и полупустынных. Здесь водятся больше тысячи видов птиц и животных, почти 4 тыс. видов растений. Чтобы повысить привлекательность региона, по инициативе руководства области начата реконструкция участка республиканской трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи на участке между таежными селами Урыль и Джамбул.

В окрестности уже масса хозяйств предлагает разнообразные услуги, к примеру, пантолечение, оздоровление кумысом, травами, пчелопродуктами. И нет сомнения: с каждым километром новой дороги желающих отдохнуть в Прибелушье будет все больше.

В прошлом году на зеленых ландшафтах парка высадился «десант» из США – понаблюдать за местными бабочками. В нынешнем году, помимо американцев, в парк прибыли любители бабочек и птиц из Японии. В целом специалисты природоохранного учреждения разработали 14 туристических маршрутов к горным озерам, водопадам и рекам неземной красоты. Пешие, конные, автомобильные, на рафтах. Есть тропы для демонстрации краснокнижных растений, оборудованы площадки для наблюдения за кабанами, косулями, маралами. Только егерь подвозит прикормку, они тут как тут.

С прошлого года в области начал набирать обороты так называемый сельский туризм. Как пояснил представитель проекта ПРООН Евгений Юрченков, идею подали хозяева пантолечебниц. Дело в том, что летом в пиковое время у них не хватает мест для размещения, но строить новые дома нецелесообразно – 9 месяцев в году они пустуют. И здесь кстати пришлась освоенная в Европе технология сельского туризма. Туристы останавливаются в гостевых домах, принимают в лечебницах оздоровительные процедуры и плюс получают удовольствие от экскурсий.

– В самобытных Катон-Карагайском районе и Риддере эту идею еще можно усилить производством сувениров, – отметил специа­лист. – К примеру, в Прибелушье есть две великолепных умелицы: одна – войлочница, другая сохранила узоры предков. Мы решили их привлечь к обучению 20 женщин. Они обе из Енбека – села, которое считается депрессивным. С помощью гостевых домов, мастер-классов для туристов, сувенирной продукции в тот же Енбек можно вдохнуть новую жизнь.

Говорят, туризм – это искусство гостеприимства, а гостеприимство – искусство мелочей. Природа Восточно-Казахстанской области – это континент в миниатюре. Это размах, мощь просторов, гармония степи и гор. Сейчас руководство области постоянно и настойчиво работает над тем, чтобы прибавить к богатствам природы комфортную инфраструктуру.

Как заверяют специалисты, именно такая сумма в итоге дает безграничные возможности для туристического бизнеса.