Приехал, увидел, отдохнул Туризм и путешествия 12 июля 2018 г. 9:21 2866 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область МАНИТ, МАНИТ АЛАКОЛЬС недавних пор сезон летних отпусков в Восточном Казахстане стал ассоциироваться с озером Алаколь. Причем с каждым годом на пляжах пестрого озера все больше приезжих из других регионов республики, россиян, граждан дальнего зарубежья. Объясняется это не только целебной силой алакольской воды, но и стремительным повышением комфорта на побережье.Только за 3 последних года в местную инфраструктуру было вложено 4,5 млрд тенге. По инициативе главы региона Даниала Ахметова построена автотрасса от административного центра села Урджар до курортного поселка Кабанбай. В нынешнем году берег соединили дорогой до железнодорожной станции Жаланашколь. То есть дали возможность туристам спокойно добираться до отдаленного района по железной дороге. С июня в расписании поездов на территории Восточного Казахстана появились два пригородных пассажирских маршрута, соединяющих Усть-Каменогорск и Семей с популярной зоной отдыха. В областном бюджете для регулярного сообщения до конца лета выделили 140 млн тенге. Стоимость билета – 2 800 тенге.По мнению отдыхающих, темпы, с которыми меняется побережье озера, по-хорошему удивляют. Уже сегодня на местных пляжах яблоку негде упасть, пора расширять кромку. На днях в ходе рабочей поездки на Алаколь аким Даниал Ахметов не раз услышал от туристов, что озеро просто не узнать. За 3 года здесь появились набережная, свой Арбат, масса кафешек, магазинчиков, развлекательных центров…– Поток растет, – констатировал глава региона. – Есть авиационное сообщение из Астаны, Алматы, Семея и Усть-Каменогорска, но уже ясно, что его недостаточно. На следующий год будем решать проблему стыковочных рейсов для пассажиров из-за рубежа. Кроме того, поступают просьбы увеличить число купейных вагонов, и мы это сделаем. Благоустройство продолжится. Побережье Алаколя будет приведено в соответствие с международными стандартами курортной зоны.Апгрейд за последние 2 года пережили также такие туристические фишки Восточного Казахстана, как Бухтарминское водохранилище, Сибинские озера и Катон-Карагайский государственный национальный природный парк. К Сибинам, куда десятки лет выезжали только «дикарями», теперь ведет отличное шоссе. На главном озере из соцветия чистейших водоемов начал действовать муниципальный пляж. Безопасный, удобный, с шезлонгами, кабинками, вышками. Устькаменогорцы сегодня с ужасом вспоминают условия, которые были здесь еще 3–4 года назад. Широкая трасса проложена и к зоне отдыха «Голубой залив» на Бухтарминском водохранилище. По словам водителей, время в пути от Усть-Каменогорска до баз отдыха сократилось минимум на час.ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙВ Катон-Карагайском районе на новый уровень поднялся брендовый для здешних мест экологический туризм. Сам факт включения Катон-Карагайского государственного национального природного парка в трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» стал, образно говоря, медом, на который сегодня летят туристы со всех уголков мира.Казахстанский Алтай представляет собой все разнообразие природных зон – от высокогорных до степных и полупустынных. Здесь водятся больше тысячи видов птиц и животных, почти 4 тыс. видов растений. Чтобы повысить привлекательность региона, по инициативе руководства области начата реконструкция участка республиканской трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи на участке между таежными селами Урыль и Джамбул. В окрестности уже масса хозяйств предлагает разнообразные услуги, к примеру, пантолечение, оздоровление кумысом, травами, пчелопродуктами. И нет сомнения: с каждым километром новой дороги желающих отдохнуть в Прибелушье будет все больше.В прошлом году на зеленых ландшафтах парка высадился «десант» из США – понаблюдать за местными бабочками. В нынешнем году, помимо американцев, в парк прибыли любители бабочек и птиц из Японии. В целом специалисты природоохранного учреждения разработали 14 туристических маршрутов к горным озерам, водопадам и рекам неземной красоты. Пешие, конные, автомобильные, на рафтах. Есть тропы для демонстрации краснокнижных растений, оборудованы площадки для наблюдения за кабанами, косулями, маралами. Только егерь подвозит прикормку, они тут как тут.С прошлого года в области начал набирать обороты так называемый сельский туризм. Как пояснил представитель проекта ПРООН Евгений Юрченков, идею подали хозяева пантолечебниц. Дело в том, что летом в пиковое время у них не хватает мест для размещения, но строить новые дома нецелесообразно – 9 месяцев в году они пустуют. И здесь кстати пришлась освоенная в Европе технология сельского туризма. Туристы останавливаются в гостевых домах, принимают в лечебницах оздоровительные процедуры и плюс получают удовольствие от экскурсий.– В самобытных Катон-Карагайском районе и Риддере эту идею еще можно усилить производством сувениров, – отметил специалист. – К примеру, в Прибелушье есть две великолепных умелицы: одна – войлочница, другая сохранила узоры предков. Мы решили их привлечь к обучению 20 женщин. Они обе из Енбека – села, которое считается депрессивным. С помощью гостевых домов, мастер-классов для туристов, сувенирной продукции в тот же Енбек можно вдохнуть новую жизнь.Говорят, туризм – это искусство гостеприимства, а гостеприимство – искусство мелочей. Природа Восточно-Казахстанской области – это континент в миниатюре. Это размах, мощь просторов, гармония степи и гор. Сейчас руководство области постоянно и настойчиво работает над тем, чтобы прибавить к богатствам природы комфортную инфраструктуру. Как заверяют специалисты, именно такая сумма в итоге дает безграничные возможности для туристического бизнеса.