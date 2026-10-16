Прием старых авто по программе утилизации пока не начался – Минэкологии

В Минэкологии поправили информацию некоторых СМИ о том, что казахстанцы уже сейчас могут сдать старые автомобили на утилизацию и получить скидочные сертификаты на приобретение новых авто, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минэкологии пояснили, что на сегодня прием вышедших из эксплуатации машин не ведется.
В начале октября вышел приказ министра экологии и природных ресурсов от 6 октября 2026 года № 252, которым определены правила выдачи документов, подтверждающих сдачу на утилизацию транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники, а также порядок предоставления и использования скидочных сертификатов.
В ведомстве подчеркнули, что принятие данного приказа не означает фактического запуска программы и начала приема автомобилей на утилизацию.
Документ устанавливает правовые механизмы реализации программы.
«Приказ вводится в действие с 25 октября 2026 года. При этом указанная дата не означает начала приема транспортных средств и выдачи скидочных сертификатов. Поскольку порядок сдачи на утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники регламентирован правилами, утвержденными приказом министра экологии и природных ресурсов Казахстана от 27 ноября 2023 года № 332. В рамках указанных правил, в настоящее время АО «Жасыл даму» проводится работа по отбору переработчиков, которые будут обеспечивать прием и последующую утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств. После завершения необходимых процедур и заключения соответствующих договоров информация о сроках запуска программы, условиях участия и адресах пунктов приема будет дополнительно опубликована на официальных информационных ресурсах министерства и АО «Жасыл даму», – говорится в информации.