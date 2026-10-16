Прием старых авто по программе утилизации пока не начался – Минэкологии

В Минэкологии поправили информацию некоторых СМИ о том, что казахстанцы уже сейчас могут сдать старые автомобили на утилизацию и получить скидочные сертификаты на приобретение новых авто, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минэкологии пояснили, что на сегодня прием вышедших из эксплуатации машин не ведется.

В начале октября вышел приказ министра экологии и природных ресурсов от 6 октября 2026 года № 252, которым определены правила выдачи документов, подтверждающих сдачу на утилизацию транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники, а также порядок предоставления и использования скидочных сертификатов.

В ведомстве подчеркнули, что принятие данного приказа не означает фактического запуска программы и начала приема автомобилей на утилизацию.

Документ устанавливает правовые механизмы реализации программы.