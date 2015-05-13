Прием стероидов вызывает проблемы с психикой – ученые

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Новое исследование, проведенное Университетом Кларксона, показало, насколько опасны анаболические стероиды. Данные препараты, как правило, используют спортсмены, желающие стать больше и сильнее. Однако у стероидов есть малоизвестные, но весьма опасные побочные эффекты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал Zee News.

Анаболические стероиды провоцируют акне, усиленный рост волос на теле, агрессивное поведение, задержку жидкости, повышение кровяного давления, сонливость, снижение либидо или, напротив, чрезмерно завышенные показатели полового влечения, повышенный аппетит, выпадение волос на голове и увеличение тканей груди у мужчин (гинекомастию).

По словам профессора Али Булани, не многие знают, но люди, принимающие анаболические стероиды, проходят опасные стадии и психологические изменения. Препараты способны толкать к развитию депрессии и даже к желанию убить другого человека. Поэтому эксперты настоятельно не рекомендует применять данные средства.

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