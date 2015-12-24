Статьи
Прием в честь Дня Независимости
С поздравительной речью к участникам вечера обратился посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев. В своей речи он говорил о значимости этой даты для народа Казахстана, укреплении двусторонних отношений и Плане «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ, выдвинутых Президентом Нурсултаном Назарбаевым. С поздравительной речью также выступил заместитель министра иност­ранных дел Китайской Народной Республики Чэн Гопин. В первую очередь он поздравил всех граждан РК с Днем Независимости и пожелал процветания стране, а также выразил уверенность в том, что отношения между КНР и Республикой Казахстан будут укрепляться из года в год.

Прием проходил в одном из лучших отелей Пекина. После окончания официальной части перед гостями выступили звезды казахстанской эстрады Толкын Забирова и квартет «II-Canto».

Популярное

Все
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая
В Сети появилось видео падения выпускника на Лексусе в канал с водой в Таразе
Алимханулы приблизился к Головкину в рейтинге The Ring
Отец с сыном угоняли мопеды в Алматы
Алихан Смаилов обсудил сотрудничество с представителями ВОЗ
Автовоз с машинами сгорел на трассе в ВКО
Мурат Бактиярулы встретился с коллективом «Казпочты»
Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Уральске
Ольга Перепечина: Новый Казахстан - это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в постоянно меняющемся мире
Проблемы религиозного фанатизма подняли в презентованном в столице фильме «Жұмақ: жаза және кешірім»
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Ряду казахстанцев присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері – Указ Президента
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 52 странах – список избирательных участков
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Статьи
Мадам, уже падают листья
Статьи
Формула успеха академика Мамырова
Статьи
Справедливость будет восстановлена
Статьи
Пещера Махамбета и другие открытия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]