Статьи Прием в честь Дня Независимости

С поздравительной речью к участникам вечера обратился посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев. В своей речи он говорил о значимости этой даты для народа Казахстана, укреплении двусторонних отношений и Плане «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ, выдвинутых Президентом Нурсултаном Назарбаевым. С поздравительной речью также выступил заместитель министра иност­ранных дел Китайской Народной Республики Чэн Гопин. В первую очередь он поздравил всех граждан РК с Днем Независимости и пожелал процветания стране, а также выразил уверенность в том, что отношения между КНР и Республикой Казахстан будут укрепляться из года в год.



Прием проходил в одном из лучших отелей Пекина. После окончания официальной части перед гостями выступили звезды казахстанской эстрады Толкын Забирова и квартет «II-Canto».



