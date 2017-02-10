Прием заявок на бесплатное обучение топ-менеджмента МСБ начался в Астане

Общество
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Фонд развития предпринимательства "Даму" при поддержке Управления предпринимательства и промышленности Астаны проводит бесплатное обучение руководителей предприятий малого и среднего бизнеса по проекту "Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринимательства", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

Цель проекта – внедрение новых моделей построения успешного бизнеса, развитие навыков эффективного управления действующим предприятием, решение стратегических и тактических бизнес-задач с привлечением иностранных обучающих центров.

Участниками проекта могут стать руководители высшего и среднего звена предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики.

Обучение будет проходить в три этапа: трехдневные очные занятия в аудиториях группами; онлайн-семинары (с участием казахстанских специалистов); разработка и оценка бизнес-планов.

По завершении обучения предприниматели получат сертификат об успешном окончании курса.

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