Прием заявок на бесплатное обучение топ-менеджмента МСБ начался в Астане

Фонд развития предпринимательства "Даму" при поддержке Управления предпринимательства и промышленности Астаны проводит бесплатное обучение руководителей предприятий малого и среднего бизнеса по проекту "Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринимательства", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима.
Цель проекта – внедрение новых моделей построения успешного бизнеса, развитие навыков эффективного управления действующим предприятием, решение стратегических и тактических бизнес-задач с привлечением иностранных обучающих центров.
Участниками проекта могут стать руководители высшего и среднего звена предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики.
Обучение будет проходить в три этапа: трехдневные очные занятия в аудиториях группами; онлайн-семинары (с участием казахстанских специалистов); разработка и оценка бизнес-планов.
По завершении обучения предприниматели получат сертификат об успешном окончании курса.