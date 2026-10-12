Прием заявок на гранты для социального бизнеса стартует в Астане

Государственный грант предоставляется на реализацию новых бизнес-идей на сумму до пяти миллионов тенге.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Управление по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астаны объявило открытый конкурс по предоставлению государственных грантов субъектам социального предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В конкурсе могут принять участие социальные предприниматели, включенные в реестр, а также финалисты программы «Одно село – один продукт».

Заявки принимаются только в онлайн формате на данной платформе с 15 по 20 октября 2026 года.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо предоставить электронную заявку и полный пакет документов по утвержденной форме. Государственный грант предоставляется на реализацию новых бизнес-идей на сумму до пяти миллионов тенге.

Условия для реализации новых бизнес-идей: софинансирование предпринимателем расходов на его реализацию в размере не менее 20% от объема предоставляемого государственного гранта, в том числе личным движимым или недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте; создание новых рабочих мест; наличие в бизнес-проекте инвестиционного плана, которым предусмотрено наличие инфраструктуры или ее создание для реализации проекта.

Использовать средства государственного гранта можно на приобретение: основных средств (в том числе строительство/ модернизация/ реконструкция/ капитальный ремонт основных средств), сырья и материалов, необходимых для выпуска товаров или оказания услуг; нематериальных активов; технологий; прав на франчайзинг; расходы, связанные с исследовательскими работами или внедрением новых технологий.

Использование средств государственного гранта на иные цели не допускается. Срок реализации бизнес-проекта предпринимателем не может превышать 18 месяцев с момента подписания договора о предоставлении гранта.