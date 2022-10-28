Прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая молодая семья» начался в столице

В Астане начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая молодая семья-2022» в рамках проекта «Отбасы-бақыт мекені». Конкурсантами могут стать женатые пары до 29 лет, передает официальный сайт акимата столицы.

Цель конкурса – укрепление института брака и семьи на основе культуры, национальных традиций и нравственных ценностей среди молодых семей.

Задачи конкурса:

- пропаганда традиционных семейных ценностей и ответственного подхода к созданию семьи;

- формирование уважения к национальным, культурным традициям и семейным династиям у молодежи;

- повышение качества жизни молодых семей;

- организация здорового семейного досуга;

- содействие раскрытию творческого потенциала семей;

- создание благоприятной атмосферы в молодых семьях;

- сохранение культурного наследия и лучших традиций общества.

Участие могут принять молодые семьи до 29 лет, зарегистрировавшие свой брак до объявления о старте конкурса.

Для подачи заявки вам нудно будет отправить следующие документы через мессенджер Telegram на номер 8777 010 4240:

Сканкопия свидетельства о браке.

Сканкопия удостоверения личности обоих супругов.

Контактные данные.

Инстаграмм аккаунт.

Видеоролик на тему «Почему именно мы должны победить в этом конкурсе».

Победитель получит 500 тысяч тенге, приз за второе место составит 350 тысяч тенге, третье место – 250 тысяч тенге.